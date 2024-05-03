На предприятии ОДК-Сатурн студенты колледжей прошли профессиональные пробы

Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) провело первые профессиональные пробы для учащихся колледжей.

Более 70 студентов, обучающихся по целевому договору, получили возможность показать свои навыки по востребованным рабочим специальностям. В профпробах участвовали студенты-целевики 2-4 курсов из Рыбинского промышленно-экономического колледжа, Авиационного колледжа РГАТУ имени П.А. Соловьева, а также Рыбинского лесотехнического колледжа. На первом этапе они прошли тестирование на знание измерительного инструмента, материаловедения, основ теории резания и черчения.

Практическую часть выполняли студенты, которые успешно справились с тестированием. В производственно-учебном центре ОДК-Сатурн они продемонстрировали знание режущего инструмента, оборудования с ЧПУ, устройства универсального металлорежущего оборудования, а также показали навыки чтения управляющих программ для станков и умение работать с измерительным и слесарным инструментом. Все эти навыки необходимы для изготовления деталей авиационных двигателей.

– Профессиональные пробы позволяют оценить компетенции студентов наших опорных колледжей, в которых ведется обучение специалистов востребованных в двигателестроении профессий. Многие из них придут работать на предприятие, а некоторые уже хотят трудоустроиться на летний период. Конечно, допустить молодых специалистов к изготовлению деталей авиадвигателей мы можем только при наличии базовых навыков, чтобы они под присмотром наставников могли выполнять свою работу качественно. Тех, кто успешно справился с заданиями, мы готовы трудоустроить на постоянной основе и предоставить условия для совмещения работы с учебным процессом, – сказала начальник производственно-учебного центра ОДК-Сатурн Наталья Белова.

Возможность целевого обучения стала доступна студентам учреждений среднего профессионального образования Рыбинска после подписания соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и правительством Ярославской области в мае 2023 года. В прошлом году в колледжи поступило 164 целевика ОДК-Сатурн. Осенью планируется дополнительно принять более 250 человек.

– Всего наш колледж заключил 77 целевых договоров с ОДК-Сатурн. Участие в профессиональных пробах приняли 32 человека, остальные – первокурсники, которые пока не владеют в достаточной степени навыками профессии. На следующий год мы планируем заключить еще 100 целевых договоров по профессиям «Мастер слесарных работ», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования», и по новым профессиям – «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков» и «Контролер качества в машиностроении», – рассказала заместитель директора Рыбинского промышленно-экономического колледжа Ольга Бажанова.

Студенты-целевики при хорошей успеваемости получают дополнительную стипендию от предприятия, в ОДК-Сатурн в ходе учебной и производственной практик осваивают профессиональные навыки. Во время обучения они могут работать в качестве стажеров и получать заработную плату. Преимуществом целевого обучения также является гарантированное трудоустройство на двигателестроительное предприятие.