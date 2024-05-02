Количество фальшивых банкнот в регионе сократилось на треть ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Количество фальшивых банкнот в регионе сократилось на треть

02.05.2024, 12:12, Новости
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В первом квартале 2024 год в банковской системе Ярославской области было обнаружено 9 поддельных банкнот. Это на треть меньше, чем было выявлено за аналогичный период прошлого года.

Лидерами среди подделок по-прежнему остаются банкноты номиналом 5000 рублей: их найдено 4 штуки. Также изъяты из оборота 3 тысячерублевые подделки и одна фальшивая банкнота номиналом в 2000 рублей. Была обнаружена и одна поддельная сторублевая банкнота.

Кассовые работники торговых сетей могут пройти бесплатное обучение на дистанционных курсах Банка России. Этот учебный курс позволит кассирам получить актуальную информацию, необходимую для работы с наличными деньгами: сведения о внешнем оформлении и защитных признаках банкнот, способах их проверки, а также о платежеспособности денежных знаков. Длительность курса – один месяц, в течение которого у учащихся будет круглосуточный доступ к материалам, что позволит встраивать процесс обучения в рабочий график.

Работники, которые успешно проходят итоговое тестирование, получают именной сертификат и специальный отличительный знак (наклейку), подтверждающие обучение.
Подробнее ознакомиться с внешним видом и признаками подлинности банкнот можно на официальном сайте Банка России. Также можно воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России», где подробно описаны все защитные признаки.




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