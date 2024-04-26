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На Рыбинской ГЭС внедрено дистанционное управление распределительными устройствами

26.04.2024, 8:08, Новости
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Специалисты Рыбинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») реализовали проект дистанционного управления оборудованием распределительных устройств станции.

Новые технологии позволят исключить нахождение оперативного персонала в распределительном устройстве в ходе коммутаций, обеспечив безопасность персонала при выводе оборудования в ремонт и при последующем вводе его в работу.

Управление оборудованием распределительных устройств (коммутационными аппаратами и заземляющими разъединителями) ОРУ 220 кВ и РУ 13.8 кВ ранее производилось с места установки оборудования. В результате реализации проекта оперативный персонал ГЭС получил возможность не только дистанционно производить переключения, но и программировать их: создавать бланки переключений для автоматизированного выполнения.

Пусконаладочные работы нового оборудования завершены, испытания прошли успешно –оперативный персонал выполнил автоматизированные переключения по выводу в ремонт/вводу в работу выключателей 220 кВ.

Следующий этап работ по проекту – наладка дистанционного управления оборудованием распределительных устройств ГЭС из диспетчерского центра Ярославского РДУ ОАО «СО ЕЭС», что позволит диспетчерскому персоналу в максимально короткое время дистанционно производить включение и отключение основного оборудования распределительных устройств, что повысит безопасность и надежность работы как станции, так и энергосистемы региона в целом.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»




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