Самые выгодные кредитные карты: подбор под индивидуальный запрос

Кредитки представлены в продуктовых линейках всех банков, обслуживающих физических лиц. Пластик с лимитом подходит для оплаты повседневных расходов, крупных покупок, путешествий. Клиент получает одобрение один раз и может пользоваться деньгами регулярно по своему усмотрению. Самые выгодные кредитные карты помогают решить финансовые сложности, исключают внушительную переплату и гарантируют получение бонусов.

Как понять, что кредитная карта выгодная

Основной характеристикой продукта считается процентная ставка. Она начисляется на сумму, непогашенную в течение льготного периода. Низкий процент значительно сокращает переплату. Стоит подчеркнуть, что ставки по картам всегда выше, чем по потребительским кредитам. В среднем показатель колеблется от 11 до 38 процентов в год. Однако есть и другие характеристики, отражающие выгоды кредитки. Среди таковых:

Грейс-срок. Длительный льготный период может быть важнее низкого процента. Банки могут отсрочить погашение на срок от 50 до 365 дней. Стоит отдавать предпочтение вариантам с пролонгированным грейс-сроком. Снятие наличных. Держателю карты могут понадобиться наличные средства. Снятие средств с кредитки часто подразумевают комиссию, состоящую из процента от выданной суммы и тарифа за обработку операции. Если получение денег в банкомате играет важную роль, то надо выбирать самую выгодную кредитную карту с бесплатным снятием наличных. Стоимость базовых услуг. К таковым относятся ежегодное обслуживание, оповещение о проведенных операциях по смс, проценты за переводы и оплату. Дополнительные затраты могут отразиться на итоговой стоимости кредита. Бонусы. Держатель может получать кешбэк с каждой покупки, пользоваться бонусными баллами и скидками от партнеров. Эмитенты постоянно публикуют специальные предложения в мобильных приложениях.

Найти самую выгодную кредитную карту можно за несколько минут. Достаточно обратиться к сервису, занимающемуся подбором лучших решений.

Механизм работы кредитки

Все детали и условия размещены в договоре, поэтому следует ознакомиться с соглашением заранее. Обычно кредитная карта работает следующим образом:

Клиент совершает покупку. На оплату предоставляется около месяца. В этот период держатель не оплачивает проценты. Предоставляется срок на погашение. По истечению месяца банк предоставляет еще 20-70 дней на выплату задолженности. Если будет внесена вся сумма, потраченная за прошлый период, то комиссия не начисляется. На непогашенный остаток начисляются проценты. Сумма разбивается на платежи, включающие проценты. Клиент имеет право погашать их по графику или вносить сумму досрочно. Чем быстрее будет погашен кредит, тем незначительнее переплата.

У самой выгодной кредитной карты возобновляемый лимит. Деньгами можно пользоваться сразу после их зачисления на счет в качестве платежа.