Самые выгодные кредитные карты: подбор под индивидуальный запрос
Кредитки представлены в продуктовых линейках всех банков, обслуживающих физических лиц. Пластик с лимитом подходит для оплаты повседневных расходов, крупных покупок, путешествий. Клиент получает одобрение один раз и может пользоваться деньгами регулярно по своему усмотрению. Самые выгодные кредитные карты помогают решить финансовые сложности, исключают внушительную переплату и гарантируют получение бонусов.
Как понять, что кредитная карта выгодная
Основной характеристикой продукта считается процентная ставка. Она начисляется на сумму, непогашенную в течение льготного периода. Низкий процент значительно сокращает переплату. Стоит подчеркнуть, что ставки по картам всегда выше, чем по потребительским кредитам. В среднем показатель колеблется от 11 до 38 процентов в год. Однако есть и другие характеристики, отражающие выгоды кредитки. Среди таковых:
- Грейс-срок. Длительный льготный период может быть важнее низкого процента. Банки могут отсрочить погашение на срок от 50 до 365 дней. Стоит отдавать предпочтение вариантам с пролонгированным грейс-сроком.
- Снятие наличных. Держателю карты могут понадобиться наличные средства. Снятие средств с кредитки часто подразумевают комиссию, состоящую из процента от выданной суммы и тарифа за обработку операции. Если получение денег в банкомате играет важную роль, то надо выбирать самую выгодную кредитную карту с бесплатным снятием наличных.
- Стоимость базовых услуг. К таковым относятся ежегодное обслуживание, оповещение о проведенных операциях по смс, проценты за переводы и оплату. Дополнительные затраты могут отразиться на итоговой стоимости кредита.
- Бонусы. Держатель может получать кешбэк с каждой покупки, пользоваться бонусными баллами и скидками от партнеров. Эмитенты постоянно публикуют специальные предложения в мобильных приложениях.
Найти самую выгодную кредитную карту можно за несколько минут. Достаточно обратиться к сервису, занимающемуся подбором лучших решений.
Механизм работы кредитки
Все детали и условия размещены в договоре, поэтому следует ознакомиться с соглашением заранее. Обычно кредитная карта работает следующим образом:
- Клиент совершает покупку. На оплату предоставляется около месяца. В этот период держатель не оплачивает проценты.
- Предоставляется срок на погашение. По истечению месяца банк предоставляет еще 20-70 дней на выплату задолженности. Если будет внесена вся сумма, потраченная за прошлый период, то комиссия не начисляется.
- На непогашенный остаток начисляются проценты. Сумма разбивается на платежи, включающие проценты. Клиент имеет право погашать их по графику или вносить сумму досрочно. Чем быстрее будет погашен кредит, тем незначительнее переплата.
У самой выгодной кредитной карты возобновляемый лимит. Деньгами можно пользоваться сразу после их зачисления на счет в качестве платежа.
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