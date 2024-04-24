Регистрация компании на Сейшелах: преимущества
Сейшельские Острова давно уже стали независимым государством. Правительство страны делает все возможное, чтобы экономика активно развивалась. Страна считается благополучной, и многие предприниматели обращают на нее внимание. Регистрация компании на Cейшелах не отнимет много времени и каждый, кому данное предложение интересно, сможет получить именно то, на что рассчитывает.
Граждане островов уверены в том, что государство о них заботится. Рыночные механизмы работают без сбоев. Правительство постоянно работает над выстраиванием международных отношений и с каждым годом становится все больше дружественных стран.
Кто-то может сказать, что никогда бы не подумал, что Сейшельские острова интересны предпринимателям. Многим они знакомы, как курорт со всеми удобствами и возможностью окунуться в уникальную атмосферу. Но, они также являются и оффшорной зоной.
Количество компаний с каждым годом увеличивается. Первые компании стали тут регистрировать еще в начала 90-х. С тех пор прошло немало времени, а тенденция хранить на Сейшелах свои деньги осталась.
Почему многие предприниматели выбирают Сейшельские острова?
Регистрация компании на Cейшельских островах имеет огромное количество плюсов. Мы выделим основные, например,
- Компания, которая будет тут зарегистрирована, не платит налоги. Бизнесмену не придется платить местные налоги, а также корпоративный и гербовый. Но, только в том случае, если основная деятельность ведется за пределами островного государства.
- Оффшорные компании должны уплачивать фиксированный сбор. Он платится ежегодно. Что касается каких-то мелких сборов, то они незначительны.
- Получить информацию о руководстве той или иной компании, а также о ее учредителях возможно только в том случае, если подобное решение примет суд.
- На островах действует номинальный сервис. Он позволяет спрятать акционеров и директоров.
- Не нужно сдавать отчетность. Оффшорные компании от этого освобождены. Однако, есть нюанс, на который все же стоит обратить внимание. В законодательстве прописано, что компании, которые относятся к международным, должны быть готовы к любой проверке. Следовательно, им нужно хранить все выписки, бухгалтерские документы и прочие бумаги.
На Сейшелах можно найти специального агента, который сможет провести регистрацию компании. Подобный подход очень удобен, потому что предпринимателю не придется тратить свое время на сбор бумаг, а также деньги.
Относительно недавно появилась возможность открыть компанию не покидая пределов своей страны. Что касается проверки предпринимателя, то тут все формально и на проверку уходит минимальное количество времени.
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