Регистрация компании на Сейшелах: преимущества

Сейшельские Острова давно уже стали независимым государством. Правительство страны делает все возможное, чтобы экономика активно развивалась. Страна считается благополучной, и многие предприниматели обращают на нее внимание. Регистрация компании на Cейшелах не отнимет много времени и каждый, кому данное предложение интересно, сможет получить именно то, на что рассчитывает.

Граждане островов уверены в том, что государство о них заботится. Рыночные механизмы работают без сбоев. Правительство постоянно работает над выстраиванием международных отношений и с каждым годом становится все больше дружественных стран.

Кто-то может сказать, что никогда бы не подумал, что Сейшельские острова интересны предпринимателям. Многим они знакомы, как курорт со всеми удобствами и возможностью окунуться в уникальную атмосферу. Но, они также являются и оффшорной зоной.

Количество компаний с каждым годом увеличивается. Первые компании стали тут регистрировать еще в начала 90-х. С тех пор прошло немало времени, а тенденция хранить на Сейшелах свои деньги осталась.

Почему многие предприниматели выбирают Сейшельские острова?

Регистрация компании на Cейшельских островах имеет огромное количество плюсов. Мы выделим основные, например,

Компания, которая будет тут зарегистрирована, не платит налоги. Бизнесмену не придется платить местные налоги, а также корпоративный и гербовый. Но, только в том случае, если основная деятельность ведется за пределами островного государства. Оффшорные компании должны уплачивать фиксированный сбор. Он платится ежегодно. Что касается каких-то мелких сборов, то они незначительны. Получить информацию о руководстве той или иной компании, а также о ее учредителях возможно только в том случае, если подобное решение примет суд. На островах действует номинальный сервис. Он позволяет спрятать акционеров и директоров. Не нужно сдавать отчетность. Оффшорные компании от этого освобождены. Однако, есть нюанс, на который все же стоит обратить внимание. В законодательстве прописано, что компании, которые относятся к международным, должны быть готовы к любой проверке. Следовательно, им нужно хранить все выписки, бухгалтерские документы и прочие бумаги.

На Сейшелах можно найти специального агента, который сможет провести регистрацию компании. Подобный подход очень удобен, потому что предпринимателю не придется тратить свое время на сбор бумаг, а также деньги.

Относительно недавно появилась возможность открыть компанию не покидая пределов своей страны. Что касается проверки предпринимателя, то тут все формально и на проверку уходит минимальное количество времени.