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Услуги повлияли на снижение инфляции в Ярославской области

18.04.2024, 13:13, Новости
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Годовая инфляция в Ярославской области в марте 2024 года составила 6,39%, снизившись по сравнению с февралем (6,78%). Область вошла в 49 регионов страны, где инфляция в прошедшем месяце замедлилась.

Эксперты ярославского отделения Банка России считают, что замедление роста цен связано с эффектом высокой базы. Так, марте не так активно, как годом ранее, росли затраты на производство тепличных овощей, что отразилось на стоимости помидоров.

Напротив, в прошлом месяце производители сыров столкнулись с ростом затрат на доставку сырья и зарплату работникам. В результате цены на сыры в марте росли заметнее, чем в феврале.

В марте в ряде отраслей компании, столкнувшись с повышением зарплат, продолжили переносить возросшие затраты в цены. В результате быстрее, чем в феврале, увеличивались цены на медикаменты, а стоимость моющих и чистящих средств выросла после того, как снизилась в феврале.

В сфере услуг эффект высокой базы повлиял на стоимость зарубежных туров. Год назад в сфере туризма наблюдалось активное восстановление спроса. Но из-за того, что доступных направлений стало меньше, стоимость туров увеличилась. Дополнительным фактором подорожания в прошлом году были авиабилеты, стоимость которых выросла из-за меньших объемов субсидирования рейсов. В марте этого года данные тенденции не наблюдались.

Годовая инфляция в России в марте практически не изменилась и составила 7,72%. Текущие темпы роста цен в марте были ниже, чем в феврале, но все еще выше целевого уровня. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.

– Банк России своей политикой поддерживает баланс в экономике, чтобы суммарный внутренний спрос – потребительский, инвестиционный, спрос госсектора – шел в ногу с ростом производства, не опережал его. Только в этом случае инфляция будет стабильно низкой, а экономика будет расти устойчиво. Если этого не делать, то избыточный спрос, который поддерживается сильным ростом кредитования, не увеличит реальное потребление, а лишь повысит цены, – сказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.




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