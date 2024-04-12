Оформляем заем в микрофинансовой организации – от каких навязанных услуг можно отказаться?

Зачастую вместе с займом микрофинансовые организации (МФО) предлагают различные сервисы – от смс-информирования до медпомощи. От части из них можно отказаться, часть других по закону являются бесплатными, но кредиторы ухитряются включить их в счет. О том, какие сервисы могут быть навязаны при выдаче займа и как избежать лишних трат, рассказывает эксперт ярославского отделения Банка России Олег Масков.

Бесплатные услуги, за которые вам предлагают заплатить

Проверка банковской карты. Проверять, принадлежит ли вам карта или нет, является заботой кредитора, а не заемщика.

Анализ кредитной истории. Проверка кредитной истории – задача кредитора. Если организация действует в собственных интересах, то она не может брать плату с клиента. Лайфхак: дважды в год вы можете запросить отчеты вашей кредитной истории в бюро кредитных историй (БКИ) бесплатно и без чьей-либо помощи.

Передача данных о займе нескольким БКИ якобы «для улучшения рейтинга». МФО обязана направить информацию о займе минимум в одно БКИ. Рассылка информации по нескольким адресам не повлияет на ваш кредитный рейтинг.

Комиссия, которую микрофинансовая организация удерживает при перечислении ссуды на ваш счет (порой достигает 4%). Эта услуга неотделима от выдачи займа, поэтому априори должна быть бесплатна.

Платные услуги, от которых можно отказаться

СМС-информирование. МФО готовы заранее напоминать о дате платежа, уведомлять о внесенных суммах и остатке долга, но это же можете сделать и вы, установив напоминание на смартфоне или посмотрев историю в банковском приложении.

Юридическое сопровождение, телемедицина, экстренная техпомощь на дорогах, другие консультации и сервисы не связаны с займом – от них можно отказаться.

Страховка. Если вас убеждают, что заём не дадут без полиса страхования жизни и здоровья, то это обман. Но в ряде случаев страховка может снизить процент по займу. Поэтому самостоятельно пересчитайте расходы со страховкой и без нее.

Что делать, если МФО берет комиссию за бесплатные услуги?

Самое простое – обратится в другую организацию. Если деньги уже списаны, требуйте их вернуть. Отказываются – жалуйтесь финансовому омбудсмену, который рассматривает обращения клиентов финансовых организаций бесплатно, а его решения имеют такую же силу, как и постановления суда. Также можно обратиться в интернет-приемную Банка России.

В течение 30 дней с момента подписания договора вы можете отказаться даже от оплаченных дополнительных услуг. После оформления займа МФО пришлет уведомление со списком всех купленных услуг, и вы сможете еще раз обдумать, нужны ли они вам. Если отказ от каких-то из этих сервисов изменит ставку или другие условия долга, то в документе обязательно должно быть пояснение, что именно произойдет.

При оформлении займа важно не торопиться и внимательно читать все условия договора, особенно таблицу с индивидуальными условиями. В ней перечислены все допуслуги, влияющие на условия кредитного договора. Обратите внимание, не проставлены ли заранее галочки в полях рядом с дополнительными услугами. Увидели – сразу отказывайтесь от работы с этой компанией и жалуйтесь в Банк России.

При выборе дополнительных услуг помните, что некоторые из них могут быть полезными. К примеру, страховка, когда вы берете большую сумму на долгий срок и хотите быть уверены, что при любых жизненных обстоятельствах сможете вернуть долг. В любом случае, какие услуги стоит брать, а от каких отказываться, – решать только вам.