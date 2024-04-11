Цены ползут вверх

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 56 рублей и составила 5444 рублей (в феврале – 5388 рублей).

Больше всего за месяц выросли цены на картофель (+17,5%), вермишель (+6,3%) и морковь (+5,9%). Наиболее заметно подешевело огурцы (-21,5%), масло подсолнечное (-5,2%) и маргарин (-3,2%).

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,2%, в том числе на продовольственные товары – 100,1%, непродовольственные – 100,1%, платные услуги населению – 100,5%.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

