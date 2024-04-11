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Цены ползут вверх

11.04.2024, 11:03, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 56 рублей и составила 5444 рублей (в феврале – 5388 рублей).

Больше всего за месяц выросли цены на картофель (+17,5%), вермишель (+6,3%) и морковь (+5,9%). Наиболее заметно подешевело огурцы (-21,5%), масло подсолнечное (-5,2%) и маргарин (-3,2%).

В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,2%, в том числе на продовольственные товары – 100,1%, непродовольственные – 100,1%, платные услуги населению – 100,5%.

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

574,57 

688,54 

718,21 

4,3%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

306,11 

101,68 

102,04 

0,4%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

203,33 

236,58 

237,22 

0,3%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

756,68 

107,58 

113,50 

5,5%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

175,27 

207,05 

204,48 

-1,2%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

286,70 

15,87 

16,72 

5,4%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

816,23 

124,41 

122,43 

-1,6%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

121,32 

74,68 

70,77 

-5,2%

Маргарин, кг

6

0,5

225,13 

116,28 

112,57 

-3,2%

Сметана, кг

1,8

0,15

284,77 

42,70 

42,72 

0,0%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

64,40 

592,44 

590,33 

-0,4%

Творог нежирный, кг

10

0,83

369,02 

299,05 

307,52 

2,8%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

754,36 

150,70 

157,16 

4,3%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

119,99 

180,80 

179,99 

-0,4%

Сахар-песок, кг

20

1,67

68,18 

111,10 

113,63 

2,3%

Печенье, кг

0,7

0,06

239,12 

14,20 

13,95 

-1,8%

Карамель, кг

0,7

0,06

322,36 

19,05 

18,80 

-1,3%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1403,11 

58,25 

58,46 

0,4%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

17,80 

5,34 

5,41 

1,3%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

2027,71 

119,80 

123,35 

3,0%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

46,58 

78,50 

77,63 

-1,1%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

53,72 

512,90 

514,82 

0,4%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

81,98 

519,31 

512,38 

-1,3%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

118,48 

49,90 

49,37 

-1,1%

Пшено, кг

6

0,5

51,14 

25,52 

25,57 

0,2%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

54,39 

32,66 

33,09 

1,3%

Вермишель, кг

6

0,5

100,22 

47,14 

50,11 

6,3%

Картофель, кг

150

12,5

23,90 

300,50 

298,75 

-0,6%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

43,20 

107,22 

126,00 

17,5%

Лук репчатый, кг

20

1,67

41,24 

68,42 

68,73 

0,5%

Морковь, кг

35

2,92

47,07 

129,59 

137,29 

5,9%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

209,83 

40,11 

31,47 

-21,5%

Яблоки, кг

18,6

1,55

135,06 

209,85 

209,34 

-0,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5387,70 

5443,82 

1,04%



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