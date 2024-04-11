Цены ползут вверх
11.04.2024, 11:03, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в марте стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 56 рублей и составила 5444 рублей (в феврале – 5388 рублей).
Больше всего за месяц выросли цены на картофель (+17,5%), вермишель (+6,3%) и морковь (+5,9%). Наиболее заметно подешевело огурцы (-21,5%), масло подсолнечное (-5,2%) и маргарин (-3,2%).
В целом, сводный индекс потребительских цен составил по отношению к предыдущему месяцу 100,2%, в том числе на продовольственные товары – 100,1%, непродовольственные – 100,1%, платные услуги населению – 100,5%.
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону. Кроме этого, необходимо учитывать сокращение ассортимента, прежде всего в части качественной продукции.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в марте, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
574,57
|
688,54
|
718,21
|
4,3%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
306,11
|
101,68
|
102,04
|
0,4%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
203,33
|
236,58
|
237,22
|
0,3%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
756,68
|
107,58
|
113,50
|
5,5%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
175,27
|
207,05
|
204,48
|
-1,2%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
286,70
|
15,87
|
16,72
|
5,4%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
816,23
|
124,41
|
122,43
|
-1,6%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
121,32
|
74,68
|
70,77
|
-5,2%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
225,13
|
116,28
|
112,57
|
-3,2%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
284,77
|
42,70
|
42,72
|
0,0%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
64,40
|
592,44
|
590,33
|
-0,4%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
369,02
|
299,05
|
307,52
|
2,8%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
754,36
|
150,70
|
157,16
|
4,3%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
119,99
|
180,80
|
179,99
|
-0,4%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
68,18
|
111,10
|
113,63
|
2,3%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
239,12
|
14,20
|
13,95
|
-1,8%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
322,36
|
19,05
|
18,80
|
-1,3%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1403,11
|
58,25
|
58,46
|
0,4%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,80
|
5,34
|
5,41
|
1,3%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2027,71
|
119,80
|
123,35
|
3,0%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
46,58
|
78,50
|
77,63
|
-1,1%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
53,72
|
512,90
|
514,82
|
0,4%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
81,98
|
519,31
|
512,38
|
-1,3%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
118,48
|
49,90
|
49,37
|
-1,1%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
51,14
|
25,52
|
25,57
|
0,2%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
54,39
|
32,66
|
33,09
|
1,3%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
100,22
|
47,14
|
50,11
|
6,3%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
23,90
|
300,50
|
298,75
|
-0,6%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
43,20
|
107,22
|
126,00
|
17,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
41,24
|
68,42
|
68,73
|
0,5%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
47,07
|
129,59
|
137,29
|
5,9%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
209,83
|
40,11
|
31,47
|
-21,5%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
135,06
|
209,85
|
209,34
|
-0,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5387,70
|
5443,82
|
1,04%
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