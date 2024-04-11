Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года.

Полеты из аэропорта Туношны будут осуществляться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам до конца октября этого года. Время в пути в Пулково составит 1 час 20 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 5 000 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).

– Мы выполняем рейсы Ярославль – Санкт-Петербург уже не первый год, и они очень популярны и востребованы как у деловых туристов, так и у путешественников. Продолжение полетов по данному направлению с апреля по октябрь позволит поддерживать удобную и быструю транспортно-логистическую доступность, что будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений в сфере бизнеса и туризма между Ярославской и Ленинградской областями, – рассказала Наталия Кошевар, заместитель генерального директора по коммерции – коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».

Расписание (время местное):