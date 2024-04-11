Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года

11.04.2024, 7:33, Объявления
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Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года.

Полеты из аэропорта Туношны будут осуществляться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам до конца октября этого года. Время в пути в Пулково составит 1 час 20 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 5 000 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).

– Мы выполняем рейсы Ярославль – Санкт-Петербург уже не первый год, и они очень популярны и востребованы как у деловых туристов, так и у путешественников. Продолжение полетов по данному направлению с апреля по октябрь позволит поддерживать удобную и быструю транспортно-логистическую доступность, что будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений в сфере бизнеса и туризма между Ярославской и Ленинградской областями, – рассказала Наталия Кошевар, заместитель генерального директора по коммерции – коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».

Расписание (время местное):

Рейс

Маршрут

Дни вылета

Вылет

Прилет

Период выполнения

7R-249

Санкт-Петербург – Ярославль

ПН

10:20

11:35

15.04.24-22.04.24

15:40

16:55

06.05.24-30.09.24

10:20

11:35

07.10.24-21.10.24

ВТ

18:00

19:15

30.04.24

ЧТ

17:45

19:00

18.04.24-25.04.24

08:15

09:30

02.05.24-26.09.24

17:45

19:00

03.10.24-24.10.24

7R-250

Ярославль – Санкт-Петербург

ПН

12:20

13:40

15.04.24-22.04.24

17:45

19:05

06.05.24-30.09.24

12:20

13:40

07.10.24-21.10.24

ВТ

20:00

21:20

30.04.24

ЧТ

19:45

21:05

18.04.24-25.04.24

10:15

11:35

02.05.24-26.09.24

19:45

21:05

03.10.24-24.10.24



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