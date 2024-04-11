Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года
11.04.2024, 7:33, Объявления
Теги: Бизнес, Транспорт, Туризм
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Ярославля в Санкт-Петербург с 15 апреля 2024 года.
Полеты из аэропорта Туношны будут осуществляться на комфортабельных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам до конца октября этого года. Время в пути в Пулково составит 1 час 20 минут. Стоимость билетов в одну сторону – от 5 000 рублей (c учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).
– Мы выполняем рейсы Ярославль – Санкт-Петербург уже не первый год, и они очень популярны и востребованы как у деловых туристов, так и у путешественников. Продолжение полетов по данному направлению с апреля по октябрь позволит поддерживать удобную и быструю транспортно-логистическую доступность, что будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению отношений в сфере бизнеса и туризма между Ярославской и Ленинградской областями, – рассказала Наталия Кошевар, заместитель генерального директора по коммерции – коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».
Расписание (время местное):
|
Рейс
|
Маршрут
|
Дни вылета
|
Вылет
|
Прилет
|
Период выполнения
|
7R-249
|
Санкт-Петербург – Ярославль
|
ПН
|
10:20
|
11:35
|
15.04.24-22.04.24
|
15:40
|
16:55
|
06.05.24-30.09.24
|
10:20
|
11:35
|
07.10.24-21.10.24
|
ВТ
|
18:00
|
19:15
|
30.04.24
|
ЧТ
|
17:45
|
19:00
|
18.04.24-25.04.24
|
08:15
|
09:30
|
02.05.24-26.09.24
|
17:45
|
19:00
|
03.10.24-24.10.24
|
7R-250
|
Ярославль – Санкт-Петербург
|
ПН
|
12:20
|
13:40
|
15.04.24-22.04.24
|
17:45
|
19:05
|
06.05.24-30.09.24
|
12:20
|
13:40
|
07.10.24-21.10.24
|
ВТ
|
20:00
|
21:20
|
30.04.24
|
ЧТ
|
19:45
|
21:05
|
18.04.24-25.04.24
|
10:15
|
11:35
|
02.05.24-26.09.24
|
19:45
|
21:05
|
03.10.24-24.10.24
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