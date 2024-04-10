Чек-лист для новоселов: покупаем мебель

Одна из самых непростых задач при обустройстве новой квартиры – это поиск мебели. Очень часто владельцы теряются во всем многообразии вариантов и не знают, как найти такую мебель, которая будет комфортной, прочной и при этом демократичной по цене. Сегодня мы подготовили для вас подробный чек-лист, который поможет купить мебель и не пожалеть.

1. Кровать

Если в вашей квартире есть полноценная спальня, то лучше сразу приобрести большую кровать с качественным ортопедическим матрасам. Спать на ней будет гораздо удобнее, чем на самом дорогом и навороченном диване. Для детей лучше выделить отдельные места для сна.

2. Мягкий диван

Для гостиной прекрасно подойдет диван прямой или угловой конфигурации. На нем можно будет смотреть фильмы в комфортном положении и спать в ночное время. Самые практичные модели оснащены ящиком для хранения постельного белья, одежды для сна, подушек и других вещей.

3. Стулья

В новую квартиру отлично впишутся стильные стулья из облегченных материалов, лишенные активного декора. Если вы ищете самый бюджетный вариант, то можно остановиться на пластиковых стульях. В среднем ценовом сегменте можно найти более надежные версии из алюминия. Если у вас квартира-студия и свободное место хочется использовать максимально рационально, остановите свой выбор на раскладных стульях. Их удобно хранить и перемещать. В условиях ограниченного бюджета лучшим решением станут простые табуретки.

4. Большой кухонный стол

При выборе кухонного стола нужно учитывать его форму и размер. За ним должны с комфортом размещаться все домочадцы. В идеале взять стол чуть большего размера на случай прихода гостей.

5. Шкаф-купе

Без него трудно представить современную квартиру. В большом количестве ящиков можно хранить одежду, предметы для дома и даже документы. Такой шкаф можно купить в готовом виде или на заказ. На этапе покупки советуем тщательно продумать его содержимое, чтобы в шкаф поместились верхняя одежда, аксессуары и обувь всех членов семьи.

6. Вешалка и обувница

Не забудьте купить для прихожей эстетичную и прочную вешалку и обувницу. На вариантах с использованием пластика лучше не останавливаться – они не выдерживают тяжелую верхнюю одежду и обувь.

7. Тумба или комод

Казалось бы, зачем нужен комод в новой квартире? Многие владельцы покупают его на период изготовления кухонного гарнитура. В это время хранить посуду и мелкую бытовую технику можно в тумбе или комоде. После монтажа гарнитура этот предмет мебели можно будет перенести на балкон или перевезти на дачу.

8. Небольшой стол

Его лучше поставить в гостиную, чтобы ставить на него чашку кофе или фруктовую корзинку во время общения с гостями.

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