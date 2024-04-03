ОДК-Сатурн заключил 87 целевых договоров со студентами Авиационного колледжа РГАТУ ✓ Новости Рыбинска и не только
 

ОДК-Сатурн заключил 87 целевых договоров со студентами Авиационного колледжа РГАТУ

03.04.2024, 13:13, Новости
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Представители ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) на встрече со студентами Авиационного колледжа РГАТУ имени П.А. Соловьева рассказали о программе обучения востребованным профессиям и возможностях профессионального развития на предприятии.

Сейчас в колледже обучаются около 90 студентов-целевиков.

Целевое обучение гарантирует студентам прохождение практики в производственных подразделениях предприятия, трудоустройство в качестве стажеров во время обучения, дополнительную стипендию при успешном освоении дисциплины. Кроме того, с этого года им доступна программа мультиквалификации.

– Мы даем возможность обучающимся получить набор профессий, который позволит им стать специалистами с большим набором компетенций. Часть этой подготовки – прохождение профессиональной пробы. Она поможет оценить уровень освоения профессиональных компетенций и определить перспективы их профессионального развития. Такое мероприятие на базе ОДК-Сатурн мы проведем впервые в конце апреля, – рассказала директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

На встрече со студентами колледжа руководство ОДК-Сатурн рассказало о действующих социальных программах, возможностях профессионального роста, развитии инфраструктуры предприятия. Строительство новых корпусов позволит создать дополнительные рабочие места, где после окончания обучения целевики будут создавать детали для авиационных двигателей.

– В сентябре 2023 года мы начали информирование студентов о возможностях обучения по целевому договору. По итогам кампании контракт о целевой подготовке заключили 87 студентов трех направлений – «Производство авиационных двигателей», «Технология машиностроения», «Технология металлообрабатывающего производства». Такая форма позволяет дополнительно стимулировать наших студентов к получению знаний и дает предприятию уверенность, что наши выпускники будут трудиться на его благо, – отметил директор Авиационного колледжа РГАТУ имени П.А. Соловьева Кирилл Попков.

Возможность целевого обучения стала доступна студентам учреждений среднего профессионального образования Рыбинска после подписания соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и правительством Ярославской области в мае 2023 года. В рамках соглашения перечень организаций планируется расширить – в следующем году целевое обучение планируется открыть в Рыбинском профессионально-педагогическом колледже.




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