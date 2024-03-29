Рейтинг стран по закредитованности населения

Современный стиль жизни не приветствует накопительство. С рекламных плакатов идет активная пропаганда роскошной жизни. Если же на лучшие товары денег не хватает, то не стоит расстраиваться. С решением этой проблемы помогут банки и МФО. Купить сейчас, не откладывая на потом, – такой “девиз” используется многими странами мира. Для наглядности рассмотрим рейтинг самых закредитованных государств. Простым способом оценки данного показателя считается процент от валового продукта страны. Чем он выше, тем больше кредитов приходится на душу населения в стране.

Самые закредитованные страны

Часто верхние позиции рейтинга самых закредитованных стран мира занимают Япония, Италия, США. Вообще в Японии не принято брать кредиты, при этом квартиру приобрести за счет собственных средств довольно сложно. В этой стране очень популярны кредитные карты, которые есть практически у каждого. Все товары можно приобрести в рассрочку под довольно низкий процент.

Что касается итальянцев, то они любят жить в долг. Товары покупаются в кредит даже в том случае, если в “кармане” есть достаточная для его приобретения сумма. Иногда итальянцы не обладают финансовой дисциплиной. Поэтому сумма их задолженности может серьезно вырасти.

В США закредитованность населения растет последние несколько лет. Наиболее часто американцы оформляют ипотеку и автокредиты, но также не забывают пользоваться кредитными картами.

Высокая закредитованность также характерна для Испании, Франции, Канады и других стран мира.

Средняя закредитованность по странам

К странам со средней закредитованностью населения относят Германию, Финляндию, Австрию. Закредитованность немцев связана с падением реальных доходов преимущественно у возрастного населения. Вместе с тем сумма расходов ежегодно возрастает. Поэтому каждый десятый немец имеет серьезные долги по кредитам.

Финляндия столкнулась с аналогичной проблемой. Самый быстрый рост задолженности наблюдается среди пенсионеров. Такое положение может привести к рискам, как для отдельных лиц, так и для экономики страны в целом. Поэтому сейчас правительство Финляндии разрабатывает программу для снижения уровня долговой нагрузки.

В Австрии жизнь дорожает с каждым годом. Сейчас становятся все более популярными ссуды до 300 евро, которые оформляются для покупки продуктов питания.

Как обстоят дела в России

В РФ продержаться до зарплаты помогает срочный займ денег на карту. Такие продукты доступны практически всем совершеннолетним гражданам страны. Оформляются они за считанные минуты.