«Флексотрон» для ваших суставов

Чем раньше вы начнете заботиться о своих суставах, тем лучше. Особенно это касается тех, у кого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а также спортсменов и др. Помимо сбалансированного питания и ежедневной гимнастики, на помощь придет « Флексотрон Ультра ». Препарат представляет собой имплант, который используют для внутрисуставных инъекций. Подробнее о нем и его действии мы поговорим ниже.

Основная информация

«Флексотрон» — это прозрачный, вязкий раствор без цвета. Медикамент имеет консистенцию геля, не содержит лекарственных средств, а также производных клеток и тканей людей, животных. У него нет электромагнитных и радиационных свойств. Основной компонент — гиалуроновая кислота — представляет собой полисахарид, который есть во всех тканях организма. Большое количество гиалуроновой кислоты концентрируется в коже, а также в подкожной, соединительной ткани. Ее относят к группе веществ, которые одинаковы для всех живых организмов. Поэтому у препарата высокая биосовместимость.

Показания и противопоказания

Препарат назначают при остеоартрозе, остеоартрите и иных дегенеративно-дистрофических и посттравматических повреждениях тазобедренных, коленных и других суставов. Медикамент рекомендуют для восстановления свойств синовиальной жидкости при ортопедической хирургии суставов, людям с высокими нагрузками на измененные суставы. Предварительно может потребоваться консультация специалиста.

Противопоказаний к использованию препарата немного. Среди них отмечают повышенную чувствительность к компонентам «Флексотрона» (хотя бы к одному из них). Препарат не рекомендован людям, страдающим от септического артрита, при инфекциях кожи и дерматологических заболеваниях. То же самое касается приема антикоагулянтов.

Во время беременности, грудного вскармливания от препарата стоит отказаться. Это связано с недостатком данных о влиянии медикамента на ребенка. «Флексотрон» не рекомендован несовершеннолетним пациентам.

Как выбрать

Производитель выпускает несколько вариантов «Флексотрона». Вы можете купить «Форте», «Соло», «Кросс», «Плюс», «Смарт», а также «Флексотрон Ультра». Варианты различаются объемом, концентрацией и размером молекулы гиалуроновой кислоты, которая входит в их состав. Узнать больше можно из инструкции или на консультации со специалистом. Последний ответит на ваши вопросы, поможет выбрать вариант, который подойдет для вашего случая.

Как используют

Введение препарата выполняют медики, имеющие соответствующий опыт. Манипуляция проводится в специальных условиях. До начала необходимо оценить качество препарата, убедиться в его прозрачности, однородности. Кристаллизация, а также помутнение, потемнение могут говорить о неправильной транспортировке или хранении препарата. При обнаружении таких сигналов от введения препарат лучше отказаться.

До начала введения препарата необходимо снять колпачок с наполненного шприца. Далее — присоединить стерильную иглу. Обратите внимание, что игла не идет в комплекте и приобретается отдельно. Рекомендуемый размер — 21G. До введения иглы необходимо продезинфицировать участок кожи антисептическим средством. Введение препарата должно осуществляться по стандартным методикам, с учетом анатомии пациента. При возникновении каких-либо проблем введение препарата в суставную полость должно быть остановлено. Средство, которое не было использовано, не хранится ни при каких условиях.

«Флексотрон» подойдет для лечения нескольких суставов одновременно. При появлении внутрисуставного отека необходимо удалить жидкость. После этого — ввести гиалуроновую кислоту. Повторные циклы лечения допустимы. Подготовленный шприц объемом 2 мл можно использовать для лечения тазобедренного, голеностопного сустава, плеч, коленей. Цикл лечения подбирается индивидуально. В зависимости от состояния пациента введение проводится раз в несколько месяцев.

H2: Как работает

У молекулы гиалуроновой кислоты длинноцепочечная структура в форме спирали. Эта особенность позволяет удерживать или впитывать молекулы воды. Введение гиалуроната в синовиальную жидкость приводит к улучшению, восстановлению вязкоупругих свойств имеющейся синовиальной жидкости. «Флексотрон» восполняет недостаток гиалуроновой кислоты в синовиальной жидкости, смягчает внешние нагрузки на сустав, смазывает, восстанавливает вязкость и упругость. Это оказывает положительное влияние на объем движений в суставе, обеспечивает механическую защиту суставных тканей.

Есть ли побочные действия

Использование гиалуроновой кислоты — это проверенный способ лечения суставов при последствиях травмы или дегенеративно-дистрофических изменениях. Медикамент имеет установленный профиль безопасности. Иногда наблюдаются локальные симптомы воспаления, такие как повышение температуры тела, боль, отечность, покраснение и др. В первые дни после введения препарата могут возникать обратимые местные реакции, например, временное ограничение подвижности, чувство тяжести и др. В этом случае рекомендуется приложить лед к месту инъекции и оставить на 5-10 минут.

Аллергические реакции на «Флексотрон Ультра» внутрисуставного введения возникают крайне редко. Если вы с ними столкнулись, рекомендуется проконсультироваться со специалистом и пройти лечение под его наблюдением.

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