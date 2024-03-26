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Глаза без тумана: можно ли удалить катаракту по ОМС

26.03.2024, 17:16, Детали
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С катарактой рано или поздно сталкиваются многие пожилые люди. К сожалению, процессы старения затрагивают и органы зрения. Ведь основными причинами заболевания в пожилом возрасте считаются возрастное ослабление антиоксидантной защиты, недостаток природных веществ-антиоксидантов и изменения в физико-химических свойствах белковых волокон хрусталика.

Чем опасна катаракта

При отсутствии лечения заболевание приводит к слепоте. Если тянуть с визитом к врачу, катаракта прогрессирует и созревает. Ее перезревание может идти по одному из двух вероятных сценариев. В первом случае преобладают дистрофические процессы, в результате которых хрусталик теряет влагу и уплотняется.

Во втором случае происходит нарушение осмотического баланса, что приводит к скоплению жидкости в хрусталиковой сумке. Развивается набухающая катаракта. Это в свою очередь вызывает повышение внутриглазного давления, которое может спровоцировать атрофию головки зрительного нерва и как следствие – необратимую потерю зрения в результате развития вторичной глаукомы.

При втором сценарии преобладают процессы лизиса, то есть, происходит рассасывание содержимого капсульного мешка. Со временем его проницаемость уменьшается, и токсичные лизированные массы просачиваются во влагу передней и задней камер глаза, что провоцирует аутоиммунный ответ организма – развивается факолитический увеит. Это второе грозное осложнение набухающей перезрелой катаракты.

По мере прогрессирования заболевания страдает не только хрусталик, разрушению подвергаются и цинновы связки, удерживающие его на месте. Это приводит к подвывиху и даже полному вывиху хрусталика, в результате чего он может опуститься на глазное дно, вызвав отслойку сетчатки или глаукому.

Оттягивая лечение, пациенты должны понимать, что перезрелую катаракту – последнюю стадию заболевания – практически невозможно прооперировать, используя современные методы бесшовной хирургии из-за высокого риска развития осложнений. В таких случаях операцию проводят «шовным» способом через разрез 1-1,5 см.

Как удалить катаракту в рамках программы ОМС

Удаление катаракты и замена хрусталика бесплатно по полису ОМС вполне возможны. Делают это не только в государственных больницах, но и в некоторых частных клиниках.

Для того, чтобы пройти лечение катаракты по ОМС бесплатно в выбранном учреждении, необходимо обратиться к офтальмологу, который принимает в поликлинике по месту жительства, и получить у него направление на операцию. Далее пациент с этим документом может уже обратиться в выбранную клинику, где врачи проведут необходимые диагностические процедуры и после этого назначат операцию.

Например, в центре «Реалайз» в Ярославле операции удаления катаракты по ОМС проводятся для жителей любых регионов России https://realeyes.ru/info/zamena-hrustalika-po-oms/.

Стоимость лечения катаракты

Стоимость факоэмульсификации катаракты с имплантацией интраокулярной линзы может варьировать в довольно широких пределах – от 39 000 руб. до 170 000 руб. Это зависит от устанавливаемого искусственного хрусталика. В эту цену входит стоимость хирургического вмешательства, расходных материалов и самого искусственного хрусталика.

По полису ОМС операция проводится бесплатно и в этом случае предполагается имплантация монофокальной ИОЛ. Если у пациенту хочется установить интраокулярную линзу с улучшенными оптическими свойствами (асферическую, мультифокальную или торическую), то операцию придется сделать платно.




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