Застройщики в Ярославской области получили с эскроу-счетов 30 млрд рублей ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Застройщики в Ярославской области получили с эскроу-счетов 30 млрд рублей

22.03.2024, 12:12, Новости
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В Ярославском регионе в 2023 году было раскрыто более 9100 эскроу-счетов.

С них застройщикам перечислено 30 млрд рублей – это в два с половиной раза больше результатов 2022 года (12,3 млрд рублей).

По состоянию на конец декабря 2023 года в Ярославской области 67 застройщиков имели разрешения на строительство. С использованием эскроу-счетов они возводили 11 тысяч квартир общей площадью 609 тысяч кв. метров. Общее число договоров на приобретение жилья в новостройках региона на начало этого года составило 13,6 тысяч на сумму 46,8 млрд рублей.

Эскроу-счет – наиболее безопасный вариант оплаты, на котором покупатель размещает деньги для покупки жилья в строящемся доме. Застройщик возводит объекты за счет кредитов или собственных средств, а деньги с эскроу-счета покупателя получает только после сдачи дома в эксплуатацию. Если компания не успевает достроить дом вовремя, дольщик может расторгнуть договор долевого участия и забрать свои деньги.

Кроме того, средства на счетах эскроу застрахованы на сумму до 10 млн рублей. В случае отзыва лицензии у банка, где открыт такой счет, покупатель получит со счета свои деньги пределах 10 млн рублей.




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