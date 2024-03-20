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«Porsche club Moscow» заказал в компании «AmadeyPrint» брендированные поло

20.03.2024, 18:07, Новости
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Официальный клуб владельцев автомобилей Porsche заказал брендированные поло к мероприятию, посвященному 75-летию компании Porsche. Юбилей автомобильного бренда с широким размахом праздновали в июне прошлого года в локациях Москвы и Московской области. Всего в мероприятии приняли участие более сорока автомобилей — от 1961 до 2022 года выпуска. Мерч предназначался для сотрудников клуба, принимающих участие в мероприятии.

Поло изготовлено из двух видов материала — синего и белого. Женские и мужские лекала разрабатывались отдельно. С точки зрения дизайна и технологической реализации проект было достаточно сложным. Брендирование производилось несколькими способами — на изделиях есть вышивка, печать, шевроны и аппликация.

Основной цвет изделия — синий. Передняя и задняя часть изделия соединены белыми вставками, которые гармонируют с каймой рукавов и пуговицами. Воротник и планка выполнены в красном цвете.

Справа в красной окружности размещены годы существования клуба — 2013–2023. Слева — оригинальный герб Porsche и герб Московского клуба. Между ними — надпись Porsche club Moscow. Согласно сложному гармоничному дизайном, правая и левая части поло связаны перекличкой красного и белого цветов.

Сотрудники компании остались очень довольны новым мерчем. И это не удивительно, ведь несмотря на сложность проекта результат оказался впечатляющим! Изделия получились яркими, качественными и стильными.

«Porsche Club» — клуб ценителей автомобиля марки Porsche Членство клуба может получить не только любой собственник авто марки Porsche, но постоянный пользователь этого автомобиля. Еще одно условие для получения членства — проживание в Москве или Подмосковье. Члены клуба получают номерные членские карточки, которые дают возможность пользоваться дисконтными программами партнеров клуба. Также членство дает возможность пользоваться скидкой при оплате платных мероприятий, организованных «Porsche Club Moscow».

«AmadeyPrint» — российский производитель мерча. Компания выполняет на заказ изделия по любым лекалам и наносит любые изображения по желанию заказчиков. Изображения могут наноситься разными способами — с помощью вышивки и печати. Компания «AmadeyPrint» была основана более шестнадцати лет назад. В числе клиентов «AmadeyPrint» сотни крупных компаний, в том числе бренды мирового масштаба.

Официальный сайт компании: https://www.amadey-print.ru/




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