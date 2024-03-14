Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн продолжает подготовку мультиспециалистов

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) прошла встреча со студентами Рыбинского промышленно-экономического колледжа, заключившими договоры целевого обучения.

Сейчас в учебном заведении обучаются 78 студентов-целевиков. После окончания колледжа они станут мультиквалифицированными специалистами с навыками сразу по пяти рабочим профессиям.

На рыбинском предприятии во время практического обучения студенты-целевики получают навыки изготовления деталей для авиадвигателей. При обучении применяется практикоориентированный подход: 30% времени уделяется теории, 70% – практике, что позволяет им сразу включаться в работу. Уже во время обучения студентам колледжа гарантирована работа стажером и ежемесячные мотивационные выплаты при хорошей успеваемости.

После окончания колледжа выпускники смогут работать на ОДК-Сатурн и получить отсрочку от призыва на военную службу.

– Численность коллектива предприятия постоянно увеличивается, приходят новые специалисты. Студенты становятся частью большого коллектива. Мы стараемся сделать так, чтобы работа на предприятии считалась престижной, поэтому гарантируем трудоустройство, развитие профессиональных навыков, высокую заработную плату, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сатурн Виктор Поляков.

Рыбинский промышленно-экономический колледж является опорным: в нем готовят специалистов с учетом потребностей двигателестроительного предприятия. Студенты-целевики обучаются по четырем направлениям: «Оператор станков с программным управлением», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования», «Контролер станочных и слесарных работ» и «Мастер слесарных работ».

Целевое обучение от предприятия ОДК-Сатурн осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и правительством Ярославской области. Оно предполагает подготовку мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения.

Дополнительную информацию можно получить в учебном центре ОДК-Сатурн: 8 (4855) 329-864 и или по электронной почте: [email protected].