Где можно срочно взять кредит на карту

Получить срочно кредит на банковскую карту или электронный кошелек можно в микрофинансовых организациях (МФО). Они дают кратковременные займы на некрупные суммы до зарплаты или при возникновении у клиента непредвиденных расходов.

Возможна выдача и крупных денег на продолжительные сроки, но в таком случае процедура выдачи микрозайма почти не будет отличаться от оформления кредита в банке. Величина получаемой суммы и срок выдачи для каждого клиента индивидуальны.

Что нужно, чтобы получить займ

Погашение займа в МФО обходится дороже, чем кредита в банке. Но микрозаймы остаются востребованы, благодаря простоте и скорости обработки заявки. Клиент получает ответ через несколько часов, иногда даже минут, что делает МФО незаменимым средством финансовой помощи.

Практически все микрофинансовые организации готовы кредитовать клиента при предоставлении им только паспорта. Справка о доходах не нужна. Достаточно, чтобы клиент устно подтвердил финансовую состоятельность.

Но если заемщик берет крупную сумму на продолжительный срок, то МФО потребует дополнительный пакет документов. Что он должен содержать, зависит от правил конкретной организации, но чаще всего это:

второе удостоверение личности — СНИЛС, заграничный паспорт, пенсионное удостоверение, водительские права и прочее;

справка с места официальной работы;

договор поручительства.

Предоставление дополнительных документов позволит заемщику воспользоваться более выгодными условиями кредитования, ослабить финансовую нагрузку.

Получение микрозайма без удостоверения личности исключено. Также невозможно взять кредит, воспользовавшись паспортом другого человека. Лицензированные МФО действуют в соответствии с законодательством, которое требует обязательного подтверждения личности.

Не всегда ради оформления займа нужно идти в офис МФО. Многие микрофинансовые организации позволяют взять кредит онлайн. В этом случае паспорт нужно отсканировать, чтобы прикрепить к заявке на сайте. Вот несколько популярных МФО, где первый микрозаем можно получить бесплатно, то есть со ставкой 0%:

«Белка Кредит». На сайте МФО клиент устанавливает нужную ему сумму и срок, нажимает «Получить деньги», оставляет заявку, дожидается решения. Если оно положительное, на телефон придет SMS с кодом, который используется для подтверждения заключения договора вместо подписи. «Займер» — сервис-робот, который выдает микрозаймы в полностью автоматическом режиме. Принцип подачи заявки такой же, как в вышеуказанной организации. «Надо Денег» — еще одна удобная микрофинансовая организация, выдающая заем онлайн всего за минуту.

Кому дают без отказа

Главное достоинство микрозаймов — доступность. Благодаря сниженным требованиям, получить кредит в МФО могут граждане всех социальных категорий. Микрозаем — зачастую единственное решение для человека, которому банки отказывают в кредитовании из-за невысокого дохода.

Но это не значит, что микрофинансовые организации дают кредит любому человеку без отказа на карту . МФО подчиняются Центробанку, который устанавливает правила кредитования. Да и сами кредиторы заинтересованы обслуживать клиентов, от которых можно ожидать ответственного подхода.

МФО при рассмотрении заявки оценивают, насколько благонадежен и платежеспособен клиент. Для этого анализируют сведения о нем на разных ресурсах, смотрят даже наличие социальных сетей. Заемщик должен быть совершеннолетним. Наиболее лояльно кредиторы относятся к клиенту, имеющему стабильный заработок, высшее образование, положительную кредитную историю. У него в аккаунтах в социальных сетях отражено социальное положение. Предпочтительно, чтобы у заемщика было собственное недвижимое имущество.

Наиболее привлекательны для МФО граждане 25–65 лет, сотрудники бюджетных учреждений и компаний с надежной репутацией, пенсионеры.

С высокой вероятностью клиенту откажут в микрозайме, если он:

указал в заявке неправильные сведения, пусть даже случайно;

не имеет стабильного дохода;

не погасил другие кредиты;

имеет отрицательную кредитную историю.

Какие условия нужно соблюдать

Гибкие условия кредитования — еще одно преимущество МФО. Клиент сам определяет нужную сумму и срок, за который сможет погасить заем. То есть микрозаймы более адаптированы под конкретные обстоятельства заемщика. Но физическое лицо может взять в МФО не больше 1 миллиона рублей, а юрлицо — до 5 миллионов.

Несмотря на удобство микрокредитования, нужно ознакомиться с условиями выдачи займов в конкретной микрофинансовой организации, проанализировать свои финансовые возможности. Это позволит избежать увеличения расходов и неприятных разговоров с коллектором.

Расчет процентов по микрозаймам ежедневный. Поэтому окончательная величина погашения определяется тем, насколько быстро удастся выплатить заем. Внимательно изучите договор, в него может быть включено предоставление дополнительных услуг: страховых, юридических и прочих. Если они не нужны, откажитесь от них, чтобы не переплачивать.

Погашайте микрозаем всегда своевременно. Это позволит в следующий раз, когда срочно понадобятся деньги, получить в этой же микрофинансовой организации сумму крупнее и на более привлекательных условиях. Если погашаете заем не через кассу, а переводите на счет МФО, то платите на 2–3 дня раньше крайнего срока, чтобы деньги точно поступили вовремя. Сохраняйте квитанции о погашении микрозайма. Они пригодятся, если возникнет спорная ситуация с кредитором.