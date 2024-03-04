От офиса до танцпола: 6 образов для юбки с пайетками

Ваши дни непременно засияют новыми красками, как только наденете юбку с пайетками. Возможно, специально ради этого модельеры вроде Dolce & Gabbana и Saint Laurent продемонстрировали в своих коллекциях, как изящно вплетать пайетки в повседневные и вечерние образы. Последуем же их примеру.

Уютная элегантность

Сочетание теплого джемпера с воротником гольфа и юбки в пайетках разрушит все стереотипы. Выбирайте светлые тона сверху, чтобы юбка играла главную роль в этом ансамбле, и завершите образ сапогами на устойчивом каблуке — пусть блестки встречаются с комфортом.

Базовая футболка и блеск ночи

Подумайте о футболке как о чистом фоне, на котором юбка-миди с пайетками, и вы вместе с ней, будете находиться в центре внимания любой вечеринки. Ремешок тонких босоножек добавит изящества, а очки Линда Фэрроу создадут шик, достойный модных страниц глянцев.

Сияющий тотал-лук

Стремитесь к полной гармонии блеска, сочетая юбку с пайетками с топом в тон. Носить такой комплект лучше всего вечером, а днем можно разбавить его классическим брючным костюмом или пиджаком. Такой образ подойдет даже для торжественных событий.

Рок-шарм с блестками

Трансформируйте мини-юбку с блестками в дерзкий ансамбль, сочетая ее с простой футболкой и ботинками челси. Накиньте кожаную куртку, и вот вы уже отклоняетесь от обыденности в сторону рок-н-ролла. Добавьте к образу массивные серебристые украшения: крупные кольца, браслеты или цепочку на шею, чтобы подчеркнуть бунтарский дух. Не забудьте про сумку-кроссбоди или рваный клатч — они добавят нотку непредсказуемости и свободы.

Завершите образ ярким лаком для ногтей и отважным оттенком помады, подобранным под цвет юбки или аксессуаров. Такой образ идеален для вечеринки, концерта любимой рок-группы или просто для динамичного выхода в город с друзьями. Вы будете выглядеть одновременно и соблазнительно, и вызывающе, сохраняя при этом непринужденность и уличный шарм.

От совещания до светских раутов

Белая рубашка и юбка-карандаш с пайетками — это универсальное решение в стиле 2 в 1. Для дневного образа дополните аутфит замшевыми балетками от Valentino, а после поменяйте их на роскошные туфельки от Manolo Blahnik, словно перешагнув от деловых встреч к вечерним мероприятиям.

Каждое из этих сочетаний подарит легкость стилистического самовыражения, позволяя переходить от повседневности к роскоши без ущерба для удобства и стиля. Позвольте себе по-настоящему сиять!