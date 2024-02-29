Наследство и кредиты: как защитить себя от чужих долгов?

Иногда заемщики с просрочками не хотят объявлять себя банкротами из-за страха неприятных последствий после процедуры. Никаких критичных ограничений после списания долгов законодательством не предусмотрено. Но о последствиях для должников и родственников после банкротства физического лица знать все-таки необходимо.

Хотя обычно во время процедуры родные и близкие человека, желающего признать свою неплатежеспособность, остаются в стороне. Но все меняется, если заемщик умирает. Стресс от потери для родственников должника усугубляется еще и необходимостью рассчитываться с кредиторами после вступления их в наследство.

Можно ли не платить банкам после смерти должника?

Закон предусматривает несколько вариантов развития событий. Но многие из них не дают абсолютной гарантии. Финансовые обязательства перед кредиторами не переходят к родственникам умершего только в одном случае. Если они отказываются от наследства. Иначе платить придется, хотя иногда можно этого избежать.

При возникновении такой проблемы лучше всего обратиться к юристам. Они подскажут оптимальный способ в зависимости от конкретных обстоятельств:

Компенсация от страховой компании — хороший вариант, но не все заемщики оформляют страховку на случай смерти. К тому же страховая компания может покрыть не всю сумму кредита. Тогда остаток придется платить наследникам. Судебное разбирательство — родственники должника могут требовать отказа во взыскании на основании срока исковой давности. Но этот период рассчитывается по каждому кредиту отдельно. Велика вероятность, что некоторые финансовые обстоятельства все равно нужно будет исполнять. Решение вопроса о долгах в суде возможно и в том случае, если размер кредита превышает стоимость унаследованного имущества. Банкротство — процедура подходит для семьи и родственников умершего человека. Только потребуется доказать свою несостоятельность. Если средства есть, а близкие просто не хотят погашать кредит, вряд ли можно рассчитывать на законное списание долгов. Но здесь требуется профессиональная юридическая помощь, потому что можно потерять не только унаследованное, но и собственное имущество. Хотя при внесудебной процедуре торги не проводятся.

Кроме этого, можно обратиться в суд с просьбой о выплатах долга в рассрочку или об отсрочке платежей.

Какой выбрать способ, может подсказать только специалист. Поэтому сначала желательно обратиться в юридическую консультацию. Там рассказать о последствиях банкротстве физических лиц, последствиях для должника и родственников, проанализируют ситуацию и спрогнозируют возможный результат.