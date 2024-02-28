Как проходит процедура по имплантации зубов?

Имплантация зубов — сложный процесс. Выбор определенного метода установки имплантата зависит от многих факторов: количества недостающих дентальных единиц, объема костной ткани, состояния ротовой полости и здоровья человека.

Ранее процедура всегда проводилась в два этапа и занимала длительное время. Сегодня существует возможность одноэтапной имплантации, когда установка импланта производится одновременно с протезированием или удалением зуба. Тем не менее классическая двухэтапная процедура остается наиболее востребованной.

Схема лечения отличается в зависимости от метода. Однако можно выделить пять основных этапов, через которые проходят большинство пациентов. Подробности — ниже.

Консультация с имплантологом

На этой стадии проводится всесторонний осмотр полости рта и сбор анамнеза. Врач подробно опрашивает пациента о его здоровье и перенесенных заболеваниях, чтобы определить, возможна ли установка имплантата.

Имплантолог оценивает клиническую ситуацию, чтобы выбрать наилучший метод лечения. При необходимости врач может рекомендовать проконсультироваться с другими специалистами, если у человека есть серьезные заболевания.

Подготовка к имплантации зубов

Этап включает в себя детальное изучение структуры челюсти и определение параметров костной ткани с помощью компьютерной томографии. На основе полученных данных создается визуальная трехмерная модель челюсти, определяются тип и количество необходимых имплантатов и их точное расположение.

Если состояние полости рта оставляет желать лучшего, проводится санация — терапевтическое лечение зубов и профессиональная гигиена. После всех подготовительных процедур врач составляет индивидуальный план лечения и обсуждает с пациентом все детали предстоящей операции и необходимые меры предосторожности.

Хирургический этап

Ключевой момент всего процесса имплантации — установка титанового винта в костную ткань челюсти, который служит основой для будущего зуба. Для уменьшения дискомфорта во время процедуры используется местная анестезия или седация. Время операции составляет от 20 до 30 минут, после чего на имплант устанавливается заглушка.

Процесс остеоинтеграции

Остеоинтеграция — это процесс приживания имплантата, когда титановый винт становится неотъемлемой частью костной ткани. Продолжительность остеоинтеграции составляет несколько месяцев и зависит от индивидуальных особенностей организма человека.

Установка абатмента и постоянной коронки

Если имплантат прижился хорошо, врач-имплантолог устанавливает абатмент — элемент, который служит соединителем между имплантатом и постоянной коронкой. После делаются слепки, на основании которых изготавливается протез. Этот процесс может занять от нескольких дней до недели. Завершающий штрих — фиксация коронки на абатменте.