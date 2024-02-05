Ярославцы в 2023 году реже жаловались на работу финансовых организаций

В 2023 году жители Ярославской области направили в Банк России 1850 обращений на деятельность финансовых компаний. Это на 18% меньше, чем было зарегистрировано в 2022 году.

Большинство обращений (1282) связано с деятельностью кредитных организаций, кроме того ярославцы жаловались на кибермошенничество и социальный инжиниринг, качество обслуживания, на несогласие с условиями договора потребительского кредитования, навязывание услуг страховых компаний.

В 2,5 раза сократилось количество обращений, связанных с работой страховых компаний. Автовладельцы стали реже жаловаться на неверное применение КБМ при заключении договора ОСАГО. В сфере рынка ценных бумаг, в частности, деятельности брокеров, число обращений снизилось на 73%. Вдвое меньше стало жалоб на кредитные потребительские кооперативы.

Реже, чем в 2022 году, ярославцы обращались в Банк России, чтобы решить вопросы взаимодействия с микрофинансовыми организациями. За минувший год в Банк России поступило 256 обращений по поводу работы МФО, тогда как годом ранее их было 365. Жители региона жаловались на кибермошенничество, не предоставление копий документов, нарушение законных прав при востребовании просроченной задолженности, навязывание дополнительных услуг при оформлении микрозаймов.

«С января этого года банки и микрофинансовые организации должны при кредитовании граждан письменно уведомлять их о возможных затруднениях с обслуживанием долга, а также последующих штрафных санкциях, если на выплаты будет уходить более 50% доходов. Требования по расчету показателя долговой нагрузки применяются даже при оформлении кредитов и займов до 10 тысяч рублей, при увеличении лимита по кредитной карте или продлении договора по ее использованию, при увеличении среднемесячного платежа по действующему кредиту или займу, а также в случаях, когда заемщик, получивший рефинансирование, не погасил долг, имевшийся у него ранее. Это повысит информированность граждан и поможет им принимать взвешенные решения при получении кредита или займа», – рассказала управляющий Отделением Ярославль Банка России Елена Бурмистрова.