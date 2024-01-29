Умная мебель: как увеличить пространство в квартире?

Сегодня экономия пространства в квартире является актуальной задачей для собственников просторного и малогабаритного жилья. И данная тенденция объясняется не трендом на минимализм, а комфортом и эстетикой, которые достигаются за счет освобождения свободной площади. Чтобы обустроить квартиру всеми необходимыми предметами интерьера, но при этом сохранить свободное пространство, стоит выбрать мебель-трансформер, широкий ассортимент которой представлен на сайте https://malo-mesta.ru/ .

Мебель трансформер для увеличения пространства в квартире

Производитель трансформирующейся мебели «Мало Места» предлагает различные модели умной меблировки, покупка и установка которой позволит обустроить разные комнаты с максимальным комфортом для жильцов. Доступные на сайте модели подходят для организации пространства в детских комнатах, гостиных, спальнях, рабочих кабинетах.

Представленные в ассортименте модели мебели можно поделить на два вида:

Мебель-трансформер 2 в 1.

В конструкции данных моделей объединены два функциональных предмета мебели: шкаф и откидная кровать. В зависимости от выбранного варианта исполнения, шкаф может представлять собой большой платяной модуль с различными секциями, предназначенными для элементов декора, хранения различных принадлежностей.

Самые большие модули скрывают спальное место. Их может быть одно двуспальное или несколько односпальных, в зависимости от модели. За их раскладку отвечает вертикальный откидной механизм, который размещает спальные места перпендикулярно стене.

Во втором варианте исполнения мебели 2 в 1 платяной шкаф заменяет высокая бокс-полка. В ее секциях также скрываются одна двуспальные или две односпальные кровати. Однако за их трансформацию отвечает горизонтальный откидной механизм. То есть после открытия трансформера спальные места располагаются параллельно стене.

Мебель трансформер 3 в 1.

Это еще более сложная трансформирующаяся конструкция, которая объединяет сразу три предмета мебели: шкаф, кровать и диван. Основным элементом данных моделей является большой платяной шкаф, в котором присутствуют открытие и закрытые полки для различных принадлежностей. Его нижняя часть соединена с мягким и комфортным диваном, рассчитанным на несколько посадочных мест. Внутри шкафа скрывается кровать, которая может быть одна двуспальная или две односпальные, что зависит от выбранной модели.

В каталоге «Мало Места» представлена и умная мебель 3 в 1 с горизонтальным типом трансформации. В таких моделях платяной шкаф заменен на высокую бокс-полку, внутри которой скрыта двуспальная кровать. После трансформации мебели, спальное место располагается параллельно стене.