Опасен для всех: Вячеслав Кантор о проблеме антисемитизма, его роста и усилиях в борьбе с ним

Если пытаться выделить в масштабной общественной работе международного эксперта Вячеслава Кантора некие заглавные темы, то, безусловно, на самом верху этого списка будет проблема нетерпимости, ксенофобии и антисемитизма – угрозы, которую сам общественник не раз называл одной из самых опасных для современного глобального общества, его стабильности и, что самое главное, его будущего. Будучи в прошлом президентом Европейского еврейского конгресса, Вячеслав Кантор особенно тщательно изучал тему антисемитизма – однако ненависть как угроза имеет схожие характеристики вне зависимости от того, о каком именно виде ненависти идёт речь.

Не в безопасности

Нетерпимость – это прежде всего угроза безопасности, твёрдо убеждён Вячеслав Кантор. Причём как безопасности в целом здоровья общества, ведь недоверие друг к другу и разделение людей всегда негативно сказывается на социуме, так и безопасности физической, если речь вести об одном из самых «крайних» проявлений ненависти – терроризме.

Будучи признанным экспертом именно по теме антисемитизма, Вячеслав Кантор не устаёт подчёркивать, как опасно может быть игнорирование какой-то формы нетерпимости лишь потому, что она, якобы, представляет собой угрозу лишь для определённого круга людей, но не для общества в целом. Сам Вячеслав Кантор уверен как раз в обратном – и на примере того же антисемитизма доказывает, что опасность от него исходит для социума, его стабильности и безопасности, а не только для евреев.

Антисемитизм остаётся не только одной из самых распространённых форм нетерпимости по национальному признаку, отмечает эксперт, – он остаётся ещё и одной из тех её форм, что вызывает наименьше возмущения в обществе и таким образом превращается нередко во что-то повседневное, приобретая в том числе и бытовые формы. Таким образом, поясняет Вячеслав Кантор, происходит процесс нормализации нетерпимости как таковой – ведь стоит допустить какую-то одну её форму, как «логичным» начинает казаться и то, что все остальные формы тоже допустимы, ведь ненавидеть в целом уже как будто нормально.

Тревожит антисемитизм многих экспертов ещё и тем, что показывает рост в последние годы. Причин для этого Вячеслав Кантор называет сразу несколько: от утраты человечеством памяти о событиях Холокоста до экономических и социальных проблем, которые не разрешаются, а продолжают наслаиваться в обществе из года в год, от кризиса к кризису. Общая радикализация общества ведёт к росту всех форм ненависти и ксенофобии, а саму радикализацию в свою очередь «поддерживает» то, что даже политики, видя популярность подобных «категоричных» настроений, всё охотнее прибегают к риторике такого рода в надежде привлечь сторонников. И так замыкается круг…

Возможна ли борьба?

Будучи человеком сугубо прагматичным, Вячеслав Кантор настаивает и на том, чтобы в деле противостояния антисемитизму подход был таким же: конструктивным, аналитическим и базирующимся сугубо на фактах и реальных данных. Так, в 2010 году сам Вячеслав Кантор даже положил начало первым полноценным глобальным исследованиям уровня антисемитизма в мире, запустив процесс постоянного мониторинга как на базе официальной статистики об антисемитских происшествиях, так и данных общественников и правозащитных организаций. Именно данные этого мониторинга во многом и позволили Вячеславу Кантору говорить об очевидном росте антисемитизма – это подтверждалось самими фактами.

Пандемия поставила точку в возможных спорах и сомнениях о достоверности этого: тот всплеск антисемитизма и ненависти, что пережил социум в первые месяцы кризиса, подтвердил – проблема не просто существует, она назрела до критического уровня.