ОДК-Сатурн повышает компетенции преподавателей рыбинских колледжей

В ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) завершилась стажировка педагогических работников двух учреждений среднего профессионального образования – Рыбинского промышленно-экономического колледжа и Рыбинского авиационного колледжа РГАТУ им. П. А. Соловьева.

В процессе стажировки с новейшими технологиями и перспективами их развития ознакомились девять педагогов. Для каждого из них была составлена индивидуальная программа обучения c учетом специфики преподаваемой дисциплины.

– Стажировка организована в рамках исполнения пункта соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией Ростех и Правительством Ярославской области, подписанного в мае прошлого года. Подобные программы позволяют педагогам выстраивать свои занятия более эффективно, обеспечивать подготовку студентов, обладающих знаниями о прогрессивных технологиях, которые применяются на современном производстве, – поясняет директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Практическая часть стажировки направлена на приобретение дополнительных профессиональных компетенций и совершенствование имеющихся навыков и знаний. По итогам практики участники выполнили зачетные работы.

Занятия организовывались в производственных подразделениях ОДК-Сатурн, в том числе в управлении главного технолога, дирекции по качеству, дирекции по производству, отделе аддитивных технологий, экспериментально-технологическом цехе и Учебном центре.

– Педагог должен всегда учиться, совершенствоваться, открывать что-то новое. Этого требуют от нас и регулярно изменяемые образовательные стандарты. Для меня такой новой ступенью стала стажировка в ОДК-Сатурн. На предприятии я оказалась впервые и прошла стажировку сразу по трем направлениям, напрямую связанным с моими дисциплинами: «Бережливое производство», «Система менеджмента качества», «Технология металлообрабатывающего производства». Поскольку мои студенты – будущие сотрудники предприятия, важно делиться с ними практическим опытом, полученным непосредственно на производстве, – говорит преподаватель Рыбинского авиационного колледжа Светлана Яркина.

По окончании стажировки каждый преподаватель получил сертификат о её прохождении. В дальнейшем практика организации подобных занятий и количество учебных заведений будут расширяться, уверены специалисты Учебного центра, а значит, будут расти и компетенции преподавателей средних профессиональных учебных заведений Рыбинска.