ОДК-Сатурн и РГАТУ знакомят будущих выпускников с проектом «Крылья Ростеха»

ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) совместно с опорным вузом РГАТУ им. П.А. Соловьева открыл цикл профориентационных встреч по привлечению учеников выпускных классов в специальную образовательную программу «Крылья Ростеха».

Для будущих студентов это возможность получить качественное образование в своем регионе и высокие стартовые профессиональные позиции для дальнейшей работы и научной деятельности в сфере высоких технологий. Участие во встречах принимают представители ОДК-Сатурн, Рыбинского государственного авиационного технологического университета, а также студенты «Крыльев Ростеха».

– Серия встреч с учениками 10-11 классов рыбинских школ проходит с целью их информирования об условиях участия в «Крыльях Ростеха»: о предметах, необходимых для поступления, процессе обучения и адаптации на производстве, о привилегиях и гарантиях проекта. Это одна из наиболее эффективных форм привлечения будущих абитуриентов, поскольку школьникам доступно объясняют преимущества обучения, знакомят с реальными историями «Крыльев Ростеха», разрушают стереотипы о том, что в небольшом городе невозможно построить успешную карьеру, – пояснял начальник Учебного центра ОДК-Сатурн Наталья Белова.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В проекте участвуют 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска, Новосибирска, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Сейчас в «Крыльях Ростеха» учится порядка 1000 студентов по 10 направлениям подготовки. При этом программа вышла за рамки высшего образования – она охватывает подготовку рабочих кадров по линии среднего профессионального образования (СПО) для авиастроительной отрасли, а также профориентацию школьников.

Обучение по программе частично оплачивается предприятиями авиационного комплекса Госкорпорации, также для студентов действует система мотивационных выплат.

– Финансовая сторона многих привлекает, но это далеко не единственное преимущество данного проекта. Мы ведем лекции по темам, которые входят в дополнительную программу «Крыльев Ростеха», и видим реальный интерес в глазах студентов. Они знакомятся с испытательными стендами и присутствуют на испытаниях, осваивают компьютерное моделирование, получают компетенции, которые в стандартной практике вуза не предусмотрены. И это дает ощутимый результат, – считает начальник конструкторского отдела систем инженерного анализа ОДК-Сатурн Кирилл Пятунин.

– Мы заняты на производстве буквально с первого месяца обучения и в этом, считаю, состоит одно из главных преимуществ проекта. Кроме того, мы получаем более качественное, углубленное образование и гарантированное трудоустройство. Стаж работы идет сразу с первого курса, что будет большим плюсом после окончания учебы, – рассказал студент 2 курса РГАТУ Тимофей Кукляев.

Высокие требования предъявляются и к самим абитуриентам. В 2024 году для поступления в вузы по программе Крылья Ростеха абитуриентам необходимо иметь не менее 245 баллов ЕГЭ в Москве, 225 – в Санкт-Петербурге, 220 – Самаре, Рыбинске, Уфе, Перми, Казани, Омске, 200 баллов в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и 195 – в Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре. Средний балл аттестата должен быть не ниже 4, уровень английского языка – не ниже A2. До поступления абитуриенты пишут онлайн мотивационный опрос и при наличии побед в корпоративных профориентационных мероприятиях имеют дополнительное преимущество при поступлении. Им обладают и дети работников предприятий авиационного комплекса Госкорпорации – ставка сознательно делается на преемственность и поддержку трудовых династий.

Учебный центр ОДК-Сатурн уже готов принимать заявки от желающих на участие в проекте. Направить заявку можно на электронную почту: [email protected] (начальник сектора обучения руководителей и специалистов учебного центра ОДК-Сатурн Румянцева Елена Геннадьевна, тел. 8 (4855) 329-864), [email protected] (специалист учебного центра ОДК-Сатурн Якимова Ульяна Николаевна, тел. 8 (4855) 329-891), либо на сайте https://student.rostecwings.ru.

В дальнейшем, после получения результатов единого госэкзамена, выпускник может подать документы для поступления в университет. По вопросам поступления можно обращаться по телефону: 8 (4855) 222-207 (ответственный секретарь приемной комиссии РГАТУ имени П.А. Соловьева Левичев Илья Владимирович).