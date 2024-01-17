Интернет-клуб Aurora Casino: регистрация и обзор игротеки

Онлайн казино Аврора действует в интернете с 2023 года. На платформе представлено 1000+ лицензионных онлайн-игр. В клубе предусмотрены минимальный депозит и минимальные ставки для игроков, честная игра, выгодные бонусы и быстрые выплаты. Работает круглосуточная служба поддержки.

Портал работает легально по лицензии Кюрасао. Это подтверждает безопасность игровой площадки и защищает от мошеннического вмешательства. Посетителям клуба предлагается сертифицированный игровой софт от проверенных провайдеров.

Чтобы играть на реальные деньги, в интернет-казино Aurora, нужно зарегистрироваться на официальном сайте и сделать взнос на депозит. Также есть бесплатные демоверсии игр на ресурсе.

Регистрация на портале

Регистрация в Aurora Casino осуществляется в несколько этапов. На официальном сайте в правом верхнем углу есть клавиша «Регистрация». Нажмите на ее. В регистрационной форме введите логин, который будете использовать для входа в личный кабинет. Далее укажите пароль. Он должен быть надежным, чтобы аккаунт не могли взломать хакеры. Кликните «Создать учетную запись». Подтвердите, что не являетесь роботом. Для этого нажмите галочку.

Есть возможность авторизовать на платформе Аврора с помощью социальных сетей Steam и Вконтакте. Пользователю нужно только дать согласие на привязку своего аккаунта из социальной сети к сайту онлайн-казино. Aurora Casino доступно для посетителей из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана. Играть в клубе могут только совершеннолетние пользователи.

После регистрации откройте личный кабинет, внесите средства на депозит и приступайте к платной игре. Играть на реальные деньги в интернет-клубе выгодно. Игровые автоматы Авроры наделены высоким уровнем теоретической отдачи — в среднем 92%. Это означает, что у гэмблеров есть реальный шанс получить крупный выигрыш.

Ассортимент игр

На сайте Aurora Casino https://aurora.casino/ в лобби геймерам предлагаются только сертифицированные игровые автоматы. Платформа работает с ведущими провайдерами игрового софта. Это Pragmatic Play, ELK Studios, Play’n’Go, Novomatic, Push Gaming, Microgaming, Yggdrasil, Net Entertainment, Red Tiger, Quickspin, Foxium, Big Time Gaming, Cayetano.

На портале игры доступны в деморежиме. В демоверсии гэмблеры могут бесплатно тестировать слоты, изучить правила, символы, комбинации, таблицу выплат, процент отдачи игрового автомата. Онлайн-казино перечисляет на счет игрока демокредиты для ставок. Пользователю не нужно вносить личные деньги на баланс.

В интернет-заведении все игровые автоматы Аврора собраны в разделе «Казино». Основные игры представлены в лобби клуба. Это традиционные и популярные игровые аппараты с частыми выигрышами. К ним относятся Extra Chilli, Immortal Romance, Book Of Dead, Book Of Ra.