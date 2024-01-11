Студенты проекта «Крылья Ростеха» освоили аддитивные технологии на базе ОДК-Сатурн

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн студенты третьего курса РГАТУ им. П.А. Соловьева освоили на практике технологии аддитивного производства.

Обучение проводится в рамках программы целевого обучения «Крылья Ростеха». Теоретическая подготовка прошла в РГАТУ им. П.А. Соловьева. Практические навыки они получали с сентября по декабрь 2023 года с использованием современной производственно-конструкторской базы предприятия ОДК-Сатурн.

– За пять с половиной лет студенты проекта «Крылья Ростеха» осваивают широкий спектр компетенций, в том числе знакомятся с аддитивными технологиями. Обучение выстроено таким образом, чтобы максимально охватить различные способы изготовления и контроля деталей газотурбинных двигателей, что способствует максимально комфортному введению студентов в специальность и дает широкий набор профессий для выпускников, – отметила начальник учебного центра ОДК-Сатурн Наталья Белова.

В ходе практики студенты узнали, как правильно располагать деталь в рабочей зоне оборудования, изучили неразрушающие методы контроля, а также стадии контроля металлических порошков, которые применяются в процессе синтеза заготовок. Кроме того, они самостоятельно проводили подготовку оборудования на производственном участке.

– В ОДК-Сатурн нам удалось подчерпнуть новую информацию об этой современной технологии, и узнать все этапы – от конструирования до готовой детали. Наставники объясняли максимально понятно и интересно. Видно, что это высококвалифицированные специалисты, которые и с удовольствием делятся своим опытом с нами, – рассказал студент РГАТУ им. П.А. Соловьева Николай Орлов.

По мере освоения блока заданий студенты выполняли контрольные тесты. В конце декабря учащиеся РГАТУ им. П.А. Соловьева успешно защитили групповые проекты перед комиссией, состоящей из специалистов отдела аддитивных технологий, отдела главного металлурга опытного завода и представителей РГАТУ им. П.А. Соловьева.