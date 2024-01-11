И это «пятое место в мире»?!

Экономика России стала первой в Европе и пятой в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с дальневосточными предпринимателями.

– Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом – первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе – номер один, – сказал он, но затем уточнил: – По паритету покупательной способности (ППС) мы обогнали всю Европу, но на душу населения – нам еще надо стараться. Поэтому тут есть над чем работать.

И уточнение очень важное, так как для глобальной экономики ВВП с учетом ППС не имеет значения, но помогает оценить реальный уровень жизни в отдельно взятой стране. И вот ВВП на душу россиянина… и тут уж точно хвастаться нечем.

Напомним, валовой внутренний продукт (ВВП) является одним из основных показателей экономического развития страны. Он отражает совокупную стоимость всех произведенных товаров и услуг за определенный период времени, часто выражается в долларах США.

ППС — это отношение стоимости одного и того же набора товаров и услуг в разных странах, выраженное в одной валюте.

ВВП по ППС показывает, сколько товаров и услуг можно купить в стране за её ВВП, если бы цены на них были такими же, как в базовой стране (обычно США). Считается, что ВВП по ППС лучше отражает реальный уровень жизни населения, чем номинальный ВВП, который рассчитывается по обменным курсам валют. То есть, эта метрика сравнивает экономическое развитие и благосостояние разных стран без искажений, вызванных различиями в уровне цен (ведь чем беднее страна, тем ниже цены) и колебаниями обменных курсов.

По предварительным оценкам аналитиков, в 2023 году валовый внутренний продукт США превысит 20 триллионов долларов, в Китае составит 17,7 трлн. На третьем месте Япония – 4,9 трлн. В пятерке крупнейших экономик мира также находятся Германия – 4,3 трлн, Индия – 3,2 трлн. В первую десятку по объему ВВП войдут Великобритания, Франция, Италия, Южная Корея.

Экономику России 2023 года оценивали в 1,7 трлн долларов и поставили на 11 место (предварительно ВВП России в 2023 году в рублях составит 149,95 трлн или 1,75 трлн долларов США по средневзвешенному курсу, то есть есть шанс занять 10 место в мире).

ТОП-10 стран по номинальному ВВП на душу населения в мире (в текущих ценах, доллары США) в 2022 году:

1. Люксембург – 126 426,

2. Бермуды – 118 846,

3. Норвегия – 106 149,

4. Ирландия – 104 039,

5. Швейцария – 92 101,

6. Катар – 88 046,

7. Сингапур – 82 808,

8. США – 76 399,

9. Исландия – 72 903,

10. Дания – 66 983.

Россия заняла 60 место с 15 345 долларов на человека. Германия – 21 место, с 48 432 долларов.

ТОП-10 стран по номинальному ВВП (с учетом ППС) на душу населения в мире (в долларах США) в 2022 году:

1. Люксембург – 115 542,

2. Ирландия – 113 871,

3. Сингапур – 108 036,

4. Катар – 97 097,

5. Бермуды – 81 166,

6. ОАЭ – 74 299,

7. Швейцария – 71 000,

8. Норвегия – 67 462,

9. США – 64 703,

10. Дания – 59 704.

С учетом ППС Россия заняла 56 место с 27 584 долларов на человека. Германия – 17 место, с 53 560 долларов.