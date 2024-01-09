Как взять нецелевой кредит в банке на выгодных условиях?

Этот вид кредитования предполагает, что получить деньги легко на любые цели, определенные кредитополучателем. В этом случае не придется предоставлять банку отчет о расходовании средств. Оформить его легко на любой срок с учетом ежемесячной финансовой нагрузки. Вы можете взять нецелевой кредит с минимальным пакетом документов. Заявка по нему рассматривается за небольшой промежуток времени.

Виды нецелевых кредитов

Есть несколько разновидностей кредитования:

POS-кредит. Предполагает оформление договора в торговой точке. Решение принимается моментально, из документов требуется только паспорт. С финансовой точки зрения этот тип кредитования относится к менее выгодным, поскольку процентные ставки могут достигать солидных отметок;

Экспресс-кредит. Это самый простой способ. Получить деньги можно лично в банке или на карту после подачи онлайн-заявки. Оформление занимает немного времени, для заключения договора тоже нужен только паспорт;

Потребительский кредит. По нему анкетные данные могут рассматриваться чуть дольше. Банк внимательно анализирует скоринговый балл клиента. Из-за этого процентные ставки назначаются более выгодные в сравнении с предыдущими вариантами. Кроме паспорта могут потребоваться дополнительные официальные документы.

Нецелевые кредиты подразделяются на варианты без обеспечения, с привлечением поручителя и оформлением залога. Последние два варианта требуют заполнения большего объема документов, но это позволяет уменьшить риски банка, снизить процентную ставку.

Зачем в анкете писать цель кредита, если программа нецелевая?

При заполнении заявки на самом деле банк может попросить рассказать, на что вы планируете потратить выделенные средства. После получения средств вы можете поменять цели. Никто не потребует у вас отчетов. Специалисты рекомендуют сразу писать реалистичные и понятные цели, желательно, чтобы они вели к повышению качества жизни потенциального кредитополучателя. Не стоит указывать «погашение долгов», «инвестиции», «коммерческие операции».

Выбор процентной ставки

По нецелевым программам ставка может быть фиксированной и плавающей. В первом случае она четко прописывается в контракте, не меняется на протяжении всего периода кредитования. Вам не придется переживать, что она повысится. Ее минус состоит в том, что фиксированная ставка может оказаться выше, чем плавающая.

Переменная меняется в зависимости от ключевой ставки ЦБ РФ, экономической ситуации в стране, инфляции. Если вы знаете особенности финансового рынка, на такой ставке можно сэкономить. Выбор фиксированной или плавающей ставки зависит от личных предпочтений и финансовой состоятельности заемщика. Если есть подушка безопасности, можно попробовать переменную ставку по кредиту.