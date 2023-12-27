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ОДК-Сатурн начал подготовку мультиспециалистов

27.12.2023, 14:28, Новости
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На рыбинском предприятии ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) стартовала подготовка мультиспециалистов. Через два года ученики из пилотной группы овладеют сразу несколькими профессиями в области металлообработки деталей авиадвигателей.

Участниками первого набора стали работники предприятия, преимущественно специалисты по токарной обработке. В декабре они заканчивают теоретический курс для получения профессии фрезеровщика. В следующем месяце ученики приступят к практической части освоения данной профессии. Отработка навыков будет проходить как на учебно-производственном участке, так и на рабочих местах в цехах.

– Кадровая потребность остается актуальным вопросом для двигателестроения, поэтому подготовка квалифицированных работников является приоритетным направлением в работе ОДК-Сатурн. Программа по подготовке мультиспециалистов уже показала свою эффективность: на нашем предприятии работают более 50 сотрудников, обладающих знаниями как минимум по пяти профессиям в обработке металлов резанием. Они успешно применяют свои навыки в различных направлениях, что, несомненно, является плюсом для предприятия, – сказала директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

В течение ближайших двух лет ученики также получат профессии наладчика станков и манипуляторов с программным управлением, слесаря механосборочных работ, оператора станков с программным управлением. Полученные квалификации позволят им выбирать наиболее эффективный способ обработки деталей авиадвигателей, выполнять смежные операции в рамках одного техпроцесса и при необходимости заменять других специалистов.

Для учеников может быть составлен индивидуальный план обучения, который учитывает их возможности, навыки и производственные задачи подразделения, в котором они работают.

В 2024 году состоится набор второй группы на обучение по аналогичной программе. Кроме того, подготовка мультиспециалистов будет проводиться на базе Рыбинского промышленно-экономического колледжа и Рыбинского авиационного колледжа. Участниками проекта станут студенты первого курса, заключившие целевые договоры.




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