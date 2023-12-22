Dragon money casino: площадка с онлайн-играми и ставками на спорт

Dragon money casino предоставляет услуги с 1997 года. Изначально сайт работал только в формате букмекерской конторы. В 2007 году на площадке добавился раздел с онлайн-казино. Посетители получили возможность совершать ставки в лицензионных автоматах, участвовать в турнирах, получать бонусы за активные действия. За годы работы коллекцию Dragon money casino казино пополнило более 4000 игр разных категорий. Софт поставляют на площадку ТОПовые производители, в числе которых – Gamomat, Amatic, Endorphina.

Раздел с онлайн-казино

Почитателям гэмблинга игровой клуб Dragon money предлагает слоты, рулетки, карточные автоматы, игры с настоящими дилерами. Все развлечения размещены по отдельным вкладкам. Чтобы сыграть в них на деньги, посетителям казино необходимо пройти регистрацию и пополнить баланс. Представленный софт хорошо подходит для игры в платном режиме, предлагая высокую отдачу (средний показатель RTP — 96%). Во многих слотах есть специальные знаки и бонусные раунды, что увеличивает шансы на получение крупных выигрышей.

Без прохождения регистрации играть в представленное ПО можно только бесплатно на виртуальные фишки. В таком формате нет возможности обналичивать выигрыши и получать бонусы.

Раздел с букмекерской конторой

Пользователям Dragon money казино доступны ставки на популярные спортивные события. Прогнозировать можно соревнования по футболу, хоккею, баскетболу и другим видам спорта. Беттинг-раздел предлагает обширную роспись. Заключать пари допускается на победу одного из клубов, ничью, количество угловых и другие исходы. Ознакомиться с коэффициентами на популярные события можно на главной странице. Букмекер предлагает высокие кэфы в сравнении с другими беттинг-площадками.

Сайт принимает ставки перед началом поединков и в режиме Лайв. Пользователи могут прогнозировать одно событие или несколько, оформив их в соответствующем купоне. Возможность заключать пари бесплатно в Dragon money отсутствует.

Совершение ставок в мобильной версии

Посещать Dragon money casino можно со всех смартфонов и планшетов, вне зависимости от их характеристик. Для быстрого входа на площадку предлагается использовать адаптивную мобильную версию. Она открывается в любом браузере при наличии стабильного выхода в сеть. В адаптивной версии все разделы казино представлены в полном объеме. Чтобы сыграть на деньги, зарегистрированным посетителям необходимо авторизоваться, вписав свой пароль и адрес почты/телефон. Новые гости сайта могут пройти ускоренную регистрацию.

Мобильная версия отличается удобным интерфейсом, адаптированным под дисплеи современных гаджетов, что упрощает взаимодействие с казино. Играть в ней можно на устройствах с ОС Android, iOS и Windows Phone.