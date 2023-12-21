Как вывести выигрыш в онлайн казино Kent casino

Kent casino — молодая и перспективная азартная площадка, которая начала работу в 2023 году. Особенностью ресурса стал оригинальный современный дизайн, большой выбор новых игр. Виртуальный клуб Kent casino функционирует по лицензии, поэтому предлагает к запуску только сертифицированные автоматы, обеспечивает честные, прозрачные условия игры.

Как играть на деньги с выводом

Новым игрокам, которые планируют играть на деньги с выводом, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Kent casino. Авторизованные пользователи могут участвовать в лотереях, турнирах, получать бонусы и обращаться в саппорт в любое время суток. Благодаря наличию скачиваемого приложения и адаптивной версии для гаджетов можно играть с портативных устройств, работающих на платформе iOS или Андроид.

После входа в профиль надо внести депозит одним из доступных платежных методов. Средства поступают на баланс виртуального клуба моментально. Для удобства посетителей на сайте представлено несколько информационных блоков:

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На титульной странице сайта представлены самые популярные игровые автоматы. Всего насчитывается 300+ наименований Производителями софта являются проверенные компании: Yggdrasil, Playson, Igrosoft, Wazdan, ELK Studios, Booming Games, Microgaming, Playtech, NetEnt, Booongo, Endorphina, Gamomat, Amatic и другие.

Для получения первых выигрышей стоит отдавать предпочтение слотам с простыми правилами, широким диапазоном ставок, высокой отдачей от 96%, средней либо низкой дисперсией. Далее можно переходить к джекпотам, турнирам, лотереям.

Как вывести выигрыш

Вывод выигрышей производится после отыгрыша бонусов, верификации учетной записи. Для этого надо отправить операторам саппорта скан-копии документов (паспорта, ID-карты либо водительского удостоверения). После этого следует зайти в персональный кабинет и оформить заявку на выплату с указанием платежного метода, суммы, реквизитов.

Для переводов рекомендуется использовать банковские карты, электронные кошельки и другие способы. Сроки обработки заявок на вывод выигрышей зависят от загруженности системы, но не превышают 72 часов. При возникновении любых вопросов или трудностей следует обращаться в саппорт.