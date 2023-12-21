В ОДК-Сатурн впервые прошел конкурс среди наставников контролеров и дефектоскопистов

В Год педагога и наставника рыбинское предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) организовало конкурс профессионального мастерства среди наставников двух профессий – контролеров и дефектоскопистов.

13 участников проверили свои профессиональные компетенции и обменялись опытом. Конкурс проводился для того, чтобы определить лучших наставников в управлении технического контроля, популяризировать институт наставничества и укрепить связь поколений на предприятии.

– Система наставничества действует в ОДК-Сатурн более 20 лет. Сейчас наставник – это ключевая фигура внутреннего профессионального обучения. Он не просто передает новому сотруднику профессиональные знания, но и участвует в комплексной адаптации работника на предприятии. Наставники получают возможность роста, в том числе за счет участия в конкурсах профессионального мастерства, и, конечно, им выплачиваются специальные надбавки к зарплате, – рассказывает директор по персоналу ОДК-Сатурн Светлана Жукова.

Конкурс состоял из трех туров. В первом, заочном этапе, конкурсанты разбирали нестандартные ситуации, возникающие в ходе работы с учениками, и в письменном виде предлагали варианты их решений.

Второй и третий этапы конкурса прошли в очном формате. Конкурсантам предстояло ответить на 30 вопросов тестового задания по темам технического контроля и наставничества. Заключительным стал этап самопрезентации: наставники рассказали жюри о себе и своем опыте работы с учениками.

По итогам проведения конкурса победителем стала Евгения Львова, дефектоскопист рентгено-,гаммаграфирования 5 разряда отдела технического контроля опытного завода. Она также победила в номинации «Лучший наставник контролера/дефектоскописта».

Второе место заняла Наталья Мальцева, контролер станочных и слесарных работ 5 разряда отдела технического контроля опытного завода. Третье место у Натальи Ромашовой, контролера станочных и слесарных работ 6 разряда отдела технического контроля опытного завода.

– Опыт у меня достаточно большой – на «Сатурне» работаю 11 лет. В роли наставника с 2019 года. За это время подготовила четырех учеников, все получили 4 разряд. На конкурсе такого уровня была впервые. Считаю, что подобные мероприятия обязательно нужны, чтобы двигаться вперед, набираться опыта, стимулировать себя. Каждый работает в своей специфике, поэтому знакомиться с опытом коллег очень интересно, – делится победитель конкурса Евгения Львова.

В номинации «Ценный наставник контролера/дефектоскописта» победу завоевала контролер станочных и слесарных работ 6 разряда управления технического контроля Анастасия Столбова. В номинации «Успешный старт» отмечена Анастасия Хозова, контролер станочных и слесарных работ 6 разряда управления технического контроля.

Участникам конкурса вручены дипломы, памятные подарки и денежное вознаграждение. Для конкурсантов, занявших 1,2,3 места, в течение года предусмотрена надбавка к заработной плате в размере от 3 000 до 5 000 рублей.