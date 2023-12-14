Современные методы диагностики заболеваний глаз

Современная офтальмология лечит заболевания глаз успешно, но важна своевременная диагностика. Клиники используют не только осмотр и опрос, но и специальное оборудование. Благодаря новым методам можно определить проблему и поставить диагноз.

Когда требуется диагностика

Проверка зрения и здоровья глаз является основным условиям профилактического осмотра. Каждому человеку желательно проходить осмотр не реже одного раза в год. Также проверку проводят, когда запланирована процедура коррекции зрения https://sokol-rostov.ru/lasik/ , ведь важно уточнить все имеющиеся проблемы. Во время осмотра определяется, возможна ли лазерная операция, имеются ли противопоказания.

Необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу, если появились характерные признаки:

снижение остроты зрения;

боль, зуд или жжение в глазах;

покраснение век и склер;

частое слезотечение;

увеличение чувствительности к свету;

головная боль и усталость после зрительной работы.

Приведенные признаки могут свидетельствовать о различных заболеваниях, поэтому важно провести диагностику. Только после этого врач подберет направленное лечение.

Современные методы диагностики

До определенного момента большинство заболеваний зрительных органов незаметны. Поэтому офтальмолог часто проводит исследования:

визометрия;

офтальмоскопия;

тонометрия;

периметрия.

Визометрия проверяет остроту зрения вдаль. Используются таблицы Сивцова Применяются корректирующие очки, которые позволяют определить проблемы со зрением. Подобное оборудование нужно, если человек практически не видит символы и буквы на таблице.

Офтальмоскопия применяется практически для всех. Врач проводит исследование при помощи офтальмоскопа, который направляет пучок световых лучей вглубь глаза. Устройство может быть электронным или зеркальным. Чтобы получить целостную картину о состоянии глаз, пациент смотрит в разные стороны по команде врача. Зачастую применяются специальные капли для расширения зрачка, что позволяет тщательно осмотреть глазное дно.

Тонометрия определяет уровень внутриглазного давления. Процедура проводится для пациентов, которые достигли 40-летнего возраста. В это временя нарушения внутриглазного давления могут говорить о потенциальном развитии глаукомы. Диагностика выполняется при помощи пальпации глазного яблока для выявления напряженности. Также может использоваться особое оборудование – пневмотонометр.

Периметрия назначается при диагностике катаракты https://sokol-rostov.ru/katarakta/ , чтобы уточнить развитие заболевания. Определяется поле зрение, которое глаз может воспринимать в неподвижном состоянии. Если взгляд фиксируется в одной точке и не различает вокруг расположенные предметы, можно говорить о наличии патологии.

Существуют различные современные методики выявления заболеваний органов зрения – визометрия, тонометрия, офтальмоскопия или периметрия. Проверка позволяет определить или исключить заболевание, назначить адекватное лечение.