Легендарный игровой автомат Book of Ra для игры на деньги в онлайн-казино от Fler-Avtomati-Vyvod

Игровой автомат Книга Ра является легендой, которая есть абсолютно во всех казино и наиболее часто выбирается пользователями для игры на деньги. Вы можете найти и запускать аппарат на Fler-Avtomati-Vyvod , получая отличный профит и выигрыши до х 5 000 от суммы сделанной ставки. Также есть демо-режим, который позволяет играть для развлечений, бесплатно и без регистрации.

Описание игрового автомата Book of Ra

Автомат был выпущен наиболее известным издателем, студией Greentube. Первый релиз вышел еще в 2005 году и быстро стал хитом. Впоследствии выходило несколько обновлений при сохранении общей концепции. Внешний вид интерфейса и механика сохранялись, но сам слот был перевыпущен с Flash на HTML5, что сделало его кросс-платформеннным, отлично работающим на любых устройствах, включая мобильные.

Игра выполнена с механикой классических книжек, во многом став самим прародителем данного жанра. На экране 5 вращающихся барабанов и 3 видимых горизонтальных строки. На игровых карточках изображены пирамиды, золото, инструменты кладоискателей и различная атрибутика. Используется 9 активных линий, по которым производится расчет выплат. В интерфейс встроена справочная таблица, в которой указаны правила аппарата, карточки, их комбинации с размерами призовых.

Есть бонусные символы и дополнительные раунды. Карточки WILD будут заменять собой другие, что позволит получать максимальные выигрыши по линиям. 3 скаттера и более автоматически запустят бонусную игру из 10 фриспинов, с возможностью автопродления. Во время дополнительных спинов на барабанах преимущественно появляются высокооплачиваемые символы, а все выигрыши будут умножаться на 3.

Причины популярности и основные преимущества аппарата Книга Ра

Игровой автомат Book of Ra стал хитом fler-avtomati-vyvod.casino и в других игровых клубах. К его основным преимуществам относятся:

известный разработчик;

стильное оформление с качественной графикой;

отличная отдача и волатильность, выигрышные комбинации выпадают практически в каждом раунде;

примерно каждые 100 оборотов барабанов выпадают раунды фриспинов;

удобное управление и большое количество пользовательских настроек.

Посетители Fler-Avtomati-Vyvod выбирают данный игровой автомат для ставок на деньги, а также и отыгрыша многочисленных бонусов:

бездепов, предоставляемых новичкам за регистрацию;

дополнительных процентов к пополнению баланса;

поощрений и выплат по программе лояльности;

презентов по эксклюзивным промокодам от Флер-Автоматы-Вывод;

подарков к праздникам;

призов по акциям и т.д.

Обычно на страничке бонуса в личном кабинете появляется шкала отыгрыша. Запускайте слот Книга Ра и делайте спины, после каждого из которых будет увеличиваться прогресс. Как только сумма бонуса будет «прокручена» необходимое количество раз, она окажется на основном балансе и можно будет заказать выплату.