Кто вправе выдавать потребительские займы?

– Идешь по городу, и на каждом углу займы предлагают. И документы о зарплате с работы не требуют – так оформят. Люди берут, а потом в долгах вязнут. Эти «Быстрые деньги» вообще имеют право так работать? Не лучше ли их все позакрывать? – Галина С, Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

Профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов по закону могут вести следующие некредитные финансовые организации (то есть, не банки):

· микрофинансовые организации (МФО), на территории региона работают 95 офисов МФО;

· ломбарды – 90 точек,

· сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы – 2 офиса,

· кредитные потребительские кооперативы – 11 офисов на территории региона.

Займы в МФО или другой финансовой организации играют свою роль на рынке кредитных и заемных средств. Заем – самый быстрый вариант получения денег. Он пригодится, когда деньги потребовались срочно, например, внезапно сломался холодильник или потребовалась услуга стоматолога. Это ситуации, когда человеку некогда заниматься оформлением банковского кредита. Но важно знать, что займы являются самым дорогим видом получения заемных средств. Банк России поэтапно ограничивает размер процентной ставки и общую переплату по займам. Тем не менее нужно помнить правило – заём будет необременительный, если брать небольшую сумму с реальной перспективой быстрого погашения.

Прежде чем прибегать к услугам МФО или другой финансовой организации, необходимо проверить, внесена ли компания в соответствующий реестр. Это можно сделать на сайте Банка России или в мобильном приложении “ЦБ онлайн”. Если компании не оказалось в реестре, значит она действует на финансовом рынке нелегально. Помимо этого, стоит поискать организацию и в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сегодня в предупредительном списке регулятора больше 8,5 тысяч компаний. Информация о них передана в правоохранительные органы.

Получение услуги от нелегала сопряжено с рисками, их деятельность не регламентируется законами легального финансового рынка. Брать взаймы у таких организаций так же опасно, как и доверять им свои деньги. В случае просрочки они могут увеличить долг в десятки раз, отобрать имущество, подключить нелегальных коллекторов и использовать угрозы и психологическое давление на должника.

Если вы столкнулись с нелегалами на финансовом рынке сообщите об этом в разделе Анонимного информирования на нашем сайте.