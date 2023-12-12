Кто вправе выдавать потребительские займы? ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Кто вправе выдавать потребительские займы?

12.12.2023, 11:11, Детали
Теги: , ,

– Идешь по городу, и на каждом углу займы предлагают. И документы о зарплате с работы не требуют – так оформят. Люди берут, а потом в долгах вязнут. Эти «Быстрые деньги» вообще имеют право так работать? Не лучше ли их все позакрывать? – Галина С, Ярославская область.

Отвечает юрист ярославского отделения Банка России Олег Масков:

Профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов по закону могут вести следующие некредитные финансовые организации (то есть, не банки):

· микрофинансовые организации (МФО), на территории региона работают 95 офисов МФО;
· ломбарды – 90 точек,
· сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы – 2 офиса,
· кредитные потребительские кооперативы – 11 офисов на территории региона.

Займы в МФО или другой финансовой организации играют свою роль на рынке кредитных и заемных средств. Заем – самый быстрый вариант получения денег. Он пригодится, когда деньги потребовались срочно, например, внезапно сломался холодильник или потребовалась услуга стоматолога. Это ситуации, когда человеку некогда заниматься оформлением банковского кредита. Но важно знать, что займы являются самым дорогим видом получения заемных средств. Банк России поэтапно ограничивает размер процентной ставки и общую переплату по займам. Тем не менее нужно помнить правило – заём будет необременительный, если брать небольшую сумму с реальной перспективой быстрого погашения.

Прежде чем прибегать к услугам МФО или другой финансовой организации, необходимо проверить, внесена ли компания в соответствующий реестр. Это можно сделать на сайте Банка России или в мобильном приложении “ЦБ онлайн”. Если компании не оказалось в реестре, значит она действует на финансовом рынке нелегально. Помимо этого, стоит поискать организацию и в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сегодня в предупредительном списке регулятора больше 8,5 тысяч компаний. Информация о них передана в правоохранительные органы.

Получение услуги от нелегала сопряжено с рисками, их деятельность не регламентируется законами легального финансового рынка. Брать взаймы у таких организаций так же опасно, как и доверять им свои деньги. В случае просрочки они могут увеличить долг в десятки раз, отобрать имущество, подключить нелегальных коллекторов и использовать угрозы и психологическое давление на должника.

Если вы столкнулись с нелегалами на финансовом рынке сообщите об этом в разделе Анонимного информирования на нашем сайте.




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Огурцы, яйца и капуста

07.12 / Более 12 тысяч ярославцев получили отсрочки по кредитам

29.11 / Когда покупать квартиру?

27.11 / Как изменились цены на продукты питания за год?

27.11 / Использование сервисов займов: пошаговая инструкция

21.11 / В регионе обнаружены лжеломбарды

19.11 / Тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области могут повысить на 11,7 процента

16.11 / С начала года сбережения ярославцев выросли на 30 млрд рублей

15.11 / Квартира посуточно — плюсы и минусы

15.11 / Промышленные коммутаторы Eltex: надежность и эффективность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика