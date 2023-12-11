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Огурцы, яйца и капуста

11.12.2023, 11:34, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в ноябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 0,62 процента и составила 5188 рублей (в октябре – 5156 рублей).

Больше всего выросли цены на огурцы – 45,6%, яйца куриные – 15% (полагается на месяц 15 штук) и капусту – 4,5%.

Наиболее заметно подешевели: морковь (-6,8%), яблоки (-5,2) и мука (-4,8%).

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

548,89 

663,69

686,11 

3,4%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

315,29 

105,38

105,10 

-0,3%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

214,98 

249,12

250,81 

0,7%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

707,31 

106,1

106,10 

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

181,77 

207,25

212,07 

2,3%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

263,99 

14,78

15,40 

4,2%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

806,50 

126,49

120,98 

-4,4%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

125,26 

75,14

73,07 

-2,8%

Маргарин, кг

6

0,5

231,69 

119,94

115,85 

-3,4%

Сметана, кг

1,8

0,15

282,94 

42,58

42,44 

-0,3%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

64,64 

597,12

592,53 

-0,8%

Творог нежирный, кг

10

0,83

356,18 

287,78

296,82 

3,1%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

700,36 

144,37

145,91 

1,1%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

98,54 

128,54

147,81 

15,0%

Сахар-песок, кг

20

1,67

68,72 

121,75

114,53 

-5,9%

Печенье, кг

0,7

0,06

236,65 

13,7

13,80 

0,7%

Карамель, кг

0,7

0,06

320,69 

19,2

18,71 

-2,6%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1393,91 

60,15

58,08 

-3,4%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

16,96 

5,1

5,16 

1,2%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

2012,51 

118,39

122,43 

3,4%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

42,54 

74,45

70,90 

-4,8%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

53,55 

512,42

513,19 

0,2%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

80,78 

503,25

504,88 

0,3%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

111,54 

46,1

46,48 

0,8%

Пшено, кг

6

0,5

50,57 

25,22

25,29 

0,3%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

52,83 

32,43

32,14 

-0,9%

Вермишель, кг

6

0,5

91,71 

46

45,86 

-0,3%

Картофель, кг

150

12,5

20,75 

256

259,38 

1,3%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

26,03 

72,63

75,92 

4,5%

Лук репчатый, кг

20

1,67

35,44 

59,33

59,07 

-0,4%

Морковь, кг

35

2,92

37,96 

118,77

110,72 

-6,8%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

156,55 

16,13

23,48 

45,6%

Яблоки, кг

18,6

1,55

114,33 

186,87

177,21 

-5,2%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5156,14

5188,18 

0,62%



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