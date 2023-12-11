Огурцы, яйца и капуста
11.12.2023, 11:34, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в ноябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 0,62 процента и составила 5188 рублей (в октябре – 5156 рублей).
Больше всего выросли цены на огурцы – 45,6%, яйца куриные – 15% (полагается на месяц 15 штук) и капусту – 4,5%.
Наиболее заметно подешевели: морковь (-6,8%), яблоки (-5,2) и мука (-4,8%).
Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону.
Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
548,89
|
663,69
|
686,11
|
3,4%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
315,29
|
105,38
|
105,10
|
-0,3%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
214,98
|
249,12
|
250,81
|
0,7%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
707,31
|
106,1
|
106,10
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
181,77
|
207,25
|
212,07
|
2,3%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
263,99
|
14,78
|
15,40
|
4,2%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
806,50
|
126,49
|
120,98
|
-4,4%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
125,26
|
75,14
|
73,07
|
-2,8%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
231,69
|
119,94
|
115,85
|
-3,4%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
282,94
|
42,58
|
42,44
|
-0,3%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
64,64
|
597,12
|
592,53
|
-0,8%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
356,18
|
287,78
|
296,82
|
3,1%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
700,36
|
144,37
|
145,91
|
1,1%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
98,54
|
128,54
|
147,81
|
15,0%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
68,72
|
121,75
|
114,53
|
-5,9%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
236,65
|
13,7
|
13,80
|
0,7%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
320,69
|
19,2
|
18,71
|
-2,6%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1393,91
|
60,15
|
58,08
|
-3,4%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
16,96
|
5,1
|
5,16
|
1,2%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2012,51
|
118,39
|
122,43
|
3,4%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
42,54
|
74,45
|
70,90
|
-4,8%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
53,55
|
512,42
|
513,19
|
0,2%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
80,78
|
503,25
|
504,88
|
0,3%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
111,54
|
46,1
|
46,48
|
0,8%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
50,57
|
25,22
|
25,29
|
0,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
52,83
|
32,43
|
32,14
|
-0,9%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
91,71
|
46
|
45,86
|
-0,3%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
20,75
|
256
|
259,38
|
1,3%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
26,03
|
72,63
|
75,92
|
4,5%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
35,44
|
59,33
|
59,07
|
-0,4%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
37,96
|
118,77
|
110,72
|
-6,8%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
156,55
|
16,13
|
23,48
|
45,6%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
114,33
|
186,87
|
177,21
|
-5,2%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5156,14
|
5188,18
|
0,62%
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