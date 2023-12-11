Огурцы, яйца и капуста

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в ноябре стоимость минимального набора продуктов питания подорожала на 0,62 процента и составила 5188 рублей (в октябре – 5156 рублей).

Больше всего выросли цены на огурцы – 45,6%, яйца куриные – 15% (полагается на месяц 15 штук) и капусту – 4,5%.

Наиболее заметно подешевели: морковь (-6,8%), яблоки (-5,2) и мука (-4,8%).

Отметим, это официальные цены. Фактическая стоимость товара в магазинах может заметно отличаться в большую сторону.

Также обратите внимание на нормы потребления в месяц по версии правительства РФ! А это –150 грамм сметаны, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

