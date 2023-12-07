Dell EMC PowerStore 1000T: новейшее хранилище данных для современных дата-центров

Dell EMC PowerStore 1000T является передовой моделью, которая была разработана для установки в дата-центрах. Это новаторское решение обеспечит отличную производительность и максимальную гибкость, поддерживая разные типы нагрузок.

Dell занимает ведущее положение в индустрии хранилищ данных. Бренд славится своей постоянной стремительной эволюцией и предоставлением современных решений, ориентированных на обеспечение выдающейся производительности и надежности.

Уникальные особенности

Dell EMC PowerStore 1000T выделяется на рынке благодаря интеграции технологий с архитектурой ПО, разработанного для этой линейки. Инфраструктура значительно упрощает создание приложений и сокращает время развертывания, что делает данное хранилище идеальным выбором для современных дата-центров.

PowerStore 1000T дополнительно выделяется интеграцией с ведущими технологиями, такими как VMware, обеспечивая непревзойденную совместимость с распространенными средствами управления и оркестрации. Это не только упрощает управление системой, но и предоставляет пользователю максимальную гибкость и оптимизации процессов.

PowerStore 1000T — это не просто хранилище данных, это решение, спроектированное для современных требований дата-центров, сочетающее в себе надежность бренда Dell EMC и современные технологии хранения данных.

Продолжение инноваций в хранилищах данных

PowerStore 1000T представляет собой не просто совокупность новых технологий, но и воплощение стремления Dell EMC к постоянному совершенствованию. Это хранилище воплощает в себе не только передовые возможности обработки данных, но и новые стандарты управления и адаптивности, отвечая требованиям динамичной цифровой среды.

Современная архитектура отражает гибкость и адаптивность, способную эффективно подстраиваться под разнообразные рабочие нагрузки. Предоставляя программную инфраструктуру, поддерживающую виртуализацию и контейнеры, это хранилище открывает новые горизонты в области разработки и масштабирования приложений, делая их более эффективными и маневренными.

Развитие интеграции и управления

Дополнительно к выдающейся архитектуре хранения данных, он активно интегрируется в среду управления дата-центра. Поддержка востребованных средств управления и оркестрации, включая ведущие платформы, такие как VMware, упрощает не только процессы управления, но и повышает уровень автоматизации, обеспечивая более интуитивное управление и эксплуатацию всего хранилища.