Использование сервисов займов: пошаговая инструкция
27.11.2023, 18:18, Детали
Теги: Безработица, Бизнес, Интернет, Работа
Сегодня большинство отечественных МФО предлагают лучшие займы с возможностью дистанционного оформления. Данная услуга позволяет получить необходимую сумму, потратив всего 10-15 минут. При этом клиенту не придётся тратить время на посещение отделения сервиса займов, получение справки о доходах. Но чтобы избежать неприятностей, необходимо следовать некоторым рекомендациям, прежде чем взять займ на любую карту.
Правильно выбрать МФО
Российский рынок сервисов займов насчитывает большое количество микрофинансовых компаний. Такое разнообразие порой осложняет выбор достойного кандидата.
Для начала стоит отобрать несколько МФО с наиболее выгодными условиями. В этом помогут отзывы клиентов, а также специализированные сайты, занимающиеся анализом деятельности микрофинансовых компаний, составлением рейтинга благонадёжных и наиболее привлекательных.
Прежде чем получить займ в МФО, нужно проверить несколько нюансов:
- Наличие лицензии. Вести деятельность можно только при наличии лицензии от ЦБ РФ. Если таковой не имеется, под видом проверенной МФО скрываются мошенники.
- Условия кредитования. Сюда входят доступные лимиты, процентная ставка и срок микрокредитования.
- Требования к соискателям, пакет документов. Каждая компания выдвигает свои условия предоставления займа с любой кредитной историей.
- Способы получения. При дистанционном оформлении клиент может получить денежные средства на карту банка, электронный кошелёк, через систему быстрых платежей.
Условия получения микрозайма
В большинстве случаев МФО не выдвигают особых требованиям к соискателям:
- наличие российского гражданства и постоянной регистрации на территории государства;
- совершеннолетний возраст;
- наличие дохода, позволяющего без проблем погашать задолженность.
Для оформления нужен только паспорт, иногда может понадобится СНИЛС, ИНН или любой другой документ, подтверждающий личность
Пошаговая инструкция по оформлению онлайн-займа
Когда подходящий сервис займов найден, можно переходит на его официальный сайт. Здесь нужно нажать «Оформить займ», «Получить займ» или аналогичное. После чего откроется окно анкеты, в которой следует заполнить все поля:
- указать желаемые параметры займа – сумма и срок кредитования;
- внести личную информацию – ФИО, дата рождения, семейное положение, номер телефона, адрес электронной почты;
- прописать паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, код подразделения, наименование органа, оформившего документ, адрес регистрации;
- указать сведения о работодателе и доходе;
- выбрать способ перечисления денежных средств – именная карта российского банка, идентифицированный электронный кошелёк и прочее;
- отправить анкету на рассмотрение и дождаться результата.
Рассмотрение обычно занимает не более 5-10 минут. Если решение положительное, клиенту остаётся лишь подписать договор, введя код подтверждения из SMS. После чего компания переведёт денежные средства выбранным заёмщиком способом.
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