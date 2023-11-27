Использование сервисов займов: пошаговая инструкция

Сегодня большинство отечественных МФО предлагают лучшие займы с возможностью дистанционного оформления. Данная услуга позволяет получить необходимую сумму, потратив всего 10-15 минут. При этом клиенту не придётся тратить время на посещение отделения сервиса займов, получение справки о доходах. Но чтобы избежать неприятностей, необходимо следовать некоторым рекомендациям, прежде чем взять займ на любую карту .

Правильно выбрать МФО

Российский рынок сервисов займов насчитывает большое количество микрофинансовых компаний. Такое разнообразие порой осложняет выбор достойного кандидата.

Для начала стоит отобрать несколько МФО с наиболее выгодными условиями. В этом помогут отзывы клиентов, а также специализированные сайты, занимающиеся анализом деятельности микрофинансовых компаний, составлением рейтинга благонадёжных и наиболее привлекательных.

Прежде чем получить займ в МФО, нужно проверить несколько нюансов:

Наличие лицензии. Вести деятельность можно только при наличии лицензии от ЦБ РФ. Если таковой не имеется, под видом проверенной МФО скрываются мошенники.

Условия кредитования. Сюда входят доступные лимиты, процентная ставка и срок микрокредитования.

Требования к соискателям, пакет документов. Каждая компания выдвигает свои условия предоставления займа с любой кредитной историей.

Способы получения. При дистанционном оформлении клиент может получить денежные средства на карту банка, электронный кошелёк, через систему быстрых платежей.

Условия получения микрозайма

В большинстве случаев МФО не выдвигают особых требованиям к соискателям:

наличие российского гражданства и постоянной регистрации на территории государства;

совершеннолетний возраст;

наличие дохода, позволяющего без проблем погашать задолженность.

Для оформления нужен только паспорт, иногда может понадобится СНИЛС, ИНН или любой другой документ, подтверждающий личность

Пошаговая инструкция по оформлению онлайн-займа

Когда подходящий сервис займов найден, можно переходит на его официальный сайт. Здесь нужно нажать «Оформить займ», «Получить займ» или аналогичное. После чего откроется окно анкеты, в которой следует заполнить все поля:

указать желаемые параметры займа – сумма и срок кредитования;

внести личную информацию – ФИО, дата рождения, семейное положение, номер телефона, адрес электронной почты;

прописать паспортные данные – серия, номер, дата выдачи, код подразделения, наименование органа, оформившего документ, адрес регистрации;

указать сведения о работодателе и доходе;

выбрать способ перечисления денежных средств – именная карта российского банка, идентифицированный электронный кошелёк и прочее;

отправить анкету на рассмотрение и дождаться результата.

Рассмотрение обычно занимает не более 5-10 минут. Если решение положительное, клиенту остаётся лишь подписать договор, введя код подтверждения из SMS. После чего компания переведёт денежные средства выбранным заёмщиком способом.