Рокс казино: крупная гэмблинг-площадка для игры на деньги

Rox casino открыто для ценителей онлайн-гэмблинга с 2016 года. На площадке доступен обширный перечень слотов, рулеток, карточных автоматов и других азартных развлечений. Посетители также могут заключать пари на спорт, играть с живыми дилерами. Для всех видов досуга созданы отдельные разделы. Чтобы играть в Рокс казино на деньги, пользователям необходимо пройти несложную регистрацию. Аккаунт создается по e-mail, телефону или через соцсети.

Пополнение счета и вывод выигрышей

Пройдя регистрацию, игроки могут вносить депозит в Rox casino. Это откроет доступ к платным ставкам. Для пополнения баланса подходят международные банковские карты, виртуальные кошельки. Доступность платежных методов для каждого региона отличается. Подходящий способ нужно указать в заявке в персональном кабинете вместе с реквизитами и суммой.

Вывод выигрышей в целях безопасности должен осуществляться через ту же платежную систему. При оформлении заявки необходимо обратить внимание на лимиты кешаута. С сайта выводятся только средства с основного депозита. Кредиты на бонусном балансе перед выводом нужно отыграть на действующих условиях акции. Вывод средств производится из казино точно в срок.

Официальный сайт или зеркало: где играть

У игрового клуба Рокс есть основной ресурс, на котором доступны все его услуги, и несколько зеркальных площадок. Последние созданы в качестве запасных сайтов на случай блокировок или технических сбоев. На них доступен тот же функционал, что на главном ресурсе. Посетители могут:

запускать лицензионные игры;

активировать поощрения;

участвовать в акциях;

осуществлять денежные операции.

Для обеспечения конфиденциальности персональных сведений игроков применяются те же инструменты шифрования, что на официальном сайте. Поэтому при недоступности главного ресурса пользователи могут без опасений играть на запасных площадках. На зеркалах соблюдены все требования, предъявляемые к современным онлайн-казино.

Программа лояльности

На сайте Рокс казино игроки получают бонусы за пополнение счета. Дополнительно предусмотрены привилегии по программе лояльности. Она состоит из нескольких уровней. За каждый из них игрок получает определенные преимущества, например, может быстрее выводить средства с сайта или активировать повышенный кешбэк.

Для продвижения по ступеням программы необходимо накапливать Rox-поинты. Это внутренняя валюта площадки, которая начисляется за совершение реальных ставок. Монеты можно обменять на деньги. В свою очередь повышение статуса в программе лояльности откроет доступ к новым более ценным привилегиям в казино.