ОДК-Сатурн знакомит молодежь региона с производством газотурбинной техники

Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) открыло для знакомства свои двери студентам учреждений среднего профессионального и высшего образования Ярославской области.

В студенческий День открытых дверей, состоявшийся в ОДК-Сатурн в минувшие выходные, предприятие посетили 320 юношей и девушек региона.

День открытых дверей проходил в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» с целью формирования системы профориентации молодежи, ознакомления студентов вузов и колледжей с ПАО «ОДК-Сатурн», его историей, спецификой производства, уникальной наукоемкой продукцией и новыми технологиями. Молодежь региона познакомилась с производством точного литья и современной механической обработкой деталей, испытаниями авиационных газотурбинных двигателей, посетила выставочный зал предприятия, где представлены полномасштабные образцы двигателей. Кроме того, у студентов появилась уникальная возможность увидеть метрологический музей ОДК-Сатурн, где экспонируются различные средства измерения.

– День открытых дверей на предприятии традиционно проводится два раза в год для моторостроителей и их семей. Мероприятие такого масштаба непосредственно для молодежи региона мы проводим впервые. ОДК-Сатурн сегодня требуются молодые кадры, инженерно-технические специалисты, квалифицированные производственные рабочие. Одним из инструментов привлечения молодежи на предприятие и служит такой необычный, студенческий День открытых дверей. Рано или поздно, получив диплом об образовании, каждый из ребят окажется перед выбором места работы, мы хотим помочь им определиться и предлагаем интересную и перспективную работу на крупнейшем двигателестроительном предприятии региона, – сказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

Экскурсантами стали студенты РГАТУ им. П.А. Соловьева, Рыбинского авиационного колледжа, Рыбинского промышленно-экономического колледжа, Рыбинского колледжа городской инфраструктуры, Рыбинского профессионально-педагогического колледжа, Угличского индустриально-педагогического колледжа, Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.

– Хотелось воочию увидеть производство ОДК-Сатурн и сравнить с угличскими предприятиями. Конечно, масштаб впечатляет – здесь очень много станков, новые, современные модели оборудования. Я учусь на оператора станков, мне интересна техническая сфера, и я планирую дальше ее постигать. После окончания колледжа хочу работать в ОДК-Сатурн, а также продолжить обучение в РГАТУ, получить профессию инженера-технолога, – поделился впечатлениями учащийся 3-го курса Угличского индустриально-педагогического колледжа Иван Смирнов.