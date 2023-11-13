В регионе растут выдачи ипотечных кредитов

По информации регионального отделения Банка России за 9 месяцев текущего года жители ярославского региона оформили 10 687 ипотечных кредитов, взяв в долг почти 34 млрд рублей.

По сравнению с таким же периодом прошлого года объем выдач ипотеки увеличился в 1,8 раза.

В среднем ярославцы берут на строительство и покупку жилья кредит размером около 3,2 млн рублей сроком на 24 с половиной года. Основной объем ипотечных кредитов оформляется в рамках льготных программам по сниженным процентным ставкам.

– Широкие льготные программы имеют и свою отрицательную сторону. Они разгоняют спрос и цены, подстегивая стоимость жилья, стройматериалов, мебели и ремонта. Чтобы защитить экономику от высокой инфляции Банк России вынужден держать более высокую ключевую ставку. В результате ставка по кредитам для всех тех, кто не имеет доступа к льготным программам, становится выше. Поэтому мы считаем, что льготное кредитование оправданно только для социальной поддержки наименее защищенных граждан, а не для большинства населения, – выразила мнение управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Напомним, 27 октября Банк России всё равно принял решение повысить ключевую ставку с 13% до 15% и не исключил её роста в декабре до 16%.

Кроме того, по данным Банка России, с начала года объем кредитов в РФ вырос на 19%. Чем больше кредитов, тем больше денежная масса в экономике, которая как раз и разгоняет инфляцию, отмечают экономисты.

По данным Федеральной службы судебных приставов, более 21 млн россиян имеют просроченные долги по кредитам разного размера. К концу сентября 2023 года общий объем задолженности, подлежащей взысканию, вырос до 2,9 триллионов рублей. По статистическим данным — это на 200 миллиардов больше, чем в 2022 году.