Яичко золотое

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в октябре стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 0,46 процента и составила 5156 рублей (в сентябре – 5180 рублей).

Больше всего выросли цены на яйца куриные – 8,9% (полагается на месяц 18 штук), вермишель – 6,9% и лук репчатый – 6,3%.

Наиболее заметно подешевели пока еще сезонные продукты: картофель (-13,9%), огурцы (-8,0) и морковь (-7,2%).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

