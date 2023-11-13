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Яичко золотое

13.11.2023, 10:55, Главное
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По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в октябре стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 0,46 процента и составила 5156 рублей (в сентябре – 5180 рублей).

Больше всего выросли цены на яйца куриные – 8,9% (полагается на месяц 18 штук), вермишель – 6,9% и лук репчатый – 6,3%.

Наиболее заметно подешевели пока еще сезонные продукты: картофель (-13,9%), огурцы (-8,0) и морковь (-7,2%).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

15

1,25

530,95

638,54

663,69

3,9%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

4

0,33

316,15

103,34

105,38

2,0%

Куры охлажденные и мороженые, кг

14

1,17

213,53

244,43

249,12

1,9%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

1,8

0,15

707,31

106,10

106,1

0,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг

14

1,17

177,64

206,29

207,25

0,5%

Сельдь соленая, кг

0,7

0,06

253,44

15,25

14,78

-3,1%

Масло сливочное, кг

1,8

0,15

843,25

121,68

126,49

4,0%

Масло подсолнечное, кг

7

0,58

128,81

73,12

75,14

2,8%

Маргарин, кг

6

0,5

239,87

117,58

119,94

2,0%

Сметана, кг

1,8

0,15

283,87

41,53

42,58

2,5%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

110

9,17

65,14

591,71

597,12

0,9%

Творог нежирный, кг

10

0,83

345,33

297,08

287,78

-3,1%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг

2,5

0,21

692,98

147,10

144,37

-1,9%

Яйца куриные, 10 шт,

18

1,5

85,69

118,01

128,54

8,9%

Сахар-песок, кг

20

1,67

73,05

122,40

121,75

-0,5%

Печенье, кг

0,7

0,06

234,84

13,98

13,7

-2,0%

Карамель, кг

0,7

0,06

329,21

19,48

19,2

-1,4%

Чай черный байховый, кг

0,5

0,04

1443,56

58,74

60,15

2,4%

Соль поваренная пищевая, кг

3,65

0,3

16,78

5,21

5,1

-2,1%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг

0,73

0,06

1946,09

120,44

118,39

-1,7%

Мука пшеничная, кг

20

1,67

44,67

75,90

74,45

-1,9%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг

115

9,58

53,47

512,13

512,42

0,1%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

80,52

509,69

503,25

-1,3%

Рис шлифованный, кг

5

0,42

110,65

46,56

46,1

-1,0%

Пшено, кг

6

0,5

50,44

25,15

25,22

0,3%

Горох и фасоль, кг

7,3

0,61

53,31

32,63

32,43

-0,6%

Вермишель, кг

6

0,5

92,00

43,04

46

6,9%

Картофель, кг

150

12,5

20,48

297,25

256

-13,9%

Капуста белокочанная свежая, кг

35

2,92

24,90

76,18

72,63

-4,7%

Лук репчатый, кг

20

1,67

35,60

55,82

59,33

6,3%

Морковь, кг

35

2,92

40,72

128,04

118,77

-7,2%

Огурцы свежие, кг

1,8

0,15

107,52

17,53

16,13

-8,0%

Яблоки, кг

18,6

1,55

120,56

197,94

186,87

-5,6%

Стоимость набора, в расчете на месяц

5179,85

5156,14

-0,46%



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