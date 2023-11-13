Яичко золотое
13.11.2023, 10:55, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в октябре стоимость минимального набора продуктов питания подешевела на 0,46 процента и составила 5156 рублей (в сентябре – 5180 рублей).
Больше всего выросли цены на яйца куриные – 8,9% (полагается на месяц 18 штук), вермишель – 6,9% и лук репчатый – 6,3%.
Наиболее заметно подешевели пока еще сезонные продукты: картофель (-13,9%), огурцы (-8,0) и морковь (-7,2%).
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в сентябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
530,95
|
638,54
|
663,69
|
3,9%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
316,15
|
103,34
|
105,38
|
2,0%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
213,53
|
244,43
|
249,12
|
1,9%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
707,31
|
106,10
|
106,1
|
0,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
177,64
|
206,29
|
207,25
|
0,5%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
253,44
|
15,25
|
14,78
|
-3,1%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
843,25
|
121,68
|
126,49
|
4,0%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
128,81
|
73,12
|
75,14
|
2,8%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
239,87
|
117,58
|
119,94
|
2,0%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
283,87
|
41,53
|
42,58
|
2,5%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
65,14
|
591,71
|
597,12
|
0,9%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
345,33
|
297,08
|
287,78
|
-3,1%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
692,98
|
147,10
|
144,37
|
-1,9%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
85,69
|
118,01
|
128,54
|
8,9%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
73,05
|
122,40
|
121,75
|
-0,5%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
234,84
|
13,98
|
13,7
|
-2,0%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
329,21
|
19,48
|
19,2
|
-1,4%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1443,56
|
58,74
|
60,15
|
2,4%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
16,78
|
5,21
|
5,1
|
-2,1%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
1946,09
|
120,44
|
118,39
|
-1,7%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
44,67
|
75,90
|
74,45
|
-1,9%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
53,47
|
512,13
|
512,42
|
0,1%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
80,52
|
509,69
|
503,25
|
-1,3%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
110,65
|
46,56
|
46,1
|
-1,0%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
50,44
|
25,15
|
25,22
|
0,3%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
53,31
|
32,63
|
32,43
|
-0,6%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
92,00
|
43,04
|
46
|
6,9%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
20,48
|
297,25
|
256
|
-13,9%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
24,90
|
76,18
|
72,63
|
-4,7%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
35,60
|
55,82
|
59,33
|
6,3%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
40,72
|
128,04
|
118,77
|
-7,2%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
107,52
|
17,53
|
16,13
|
-8,0%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
120,56
|
197,94
|
186,87
|
-5,6%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
5179,85
|
5156,14
|
-0,46%
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