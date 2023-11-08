ОДК-Сатурн поможет определиться с выбором профессии инженера детям своих сотрудников

Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева реализуют совместные проекты по привлечению выпускников школ – 2024 на востребованные сегодня инженерно-технические специальности.

В «Точке кипения» РГАТУ – опорном вузе ОДК-Сатурн состоялась встреча старшеклассников и их родителей – работников предприятия – с руководством университета, ведущими специалистами компании и студентами программы «Крылья Ростеха».

Цель родительского собрания – знакомство с направлениями подготовки вуза и современными программами обучения в интересах индустриального партнера – ОДК-Сатурн, преференциями для сотрудников, чьи дети выберут для дальнейшего обучения востребованную на предприятии инженерную специальность. Особое внимание было уделено набирающей обороты программе целевого обучения «Крылья Ростеха».

– Наша главная задача – помочь в выборе будущей профессии выпускникам школ, особенно тем, кто увлечен техническими дисциплинами, убедить родителей и детей, что и в Рыбинске можно получить достойное высшее образование и востребованную сегодня, как никогда, профессию инженера, причем совершенно иного формата, нового уровня. ОДК-Сатурн как потенциальный работодатель заинтересован в хороших инженерах, конструкторах, испытателях, исследователях. Молодым и перспективным кадрам уделяем особое внимание. Сегодня мы думаем о том, кто придет работать через 10-15 лет. И, конечно, основную ставку делаем, прежде всего, на рыбинскую молодежь. Мы за династийность, за то, чтобы дети продолжали дело своих родителей, – сказала директор по персоналу ПАО «ОДК-Сатурн» Светлана Жукова.

– Общение – это всегда хороший инструмент, особенно когда оно конструктивное, полезное и результативное. Учитывая то, что наш университет ориентирован на инженерно-техническое и ИТ-направления, мы ждем интересующихся именно этими специальностями студентов. Они востребованы и нашими индустриальными партнерами. Прежде всего, ПАО «ОДК-Сатурн. Мы предлагаем выпускникам школ действительно хорошее инженерное образование, при этом для них открываются широкие возможности применения знаний сразу в деле, на предприятии, – отметил ректор РГАТУ имени П.А. Соловьева Валерий Кошкин.

В ходе встречи родители будущих выпускников познакомились с образовательными программами РГАТУ, с востребованными на предприятии специальностями и с мерами поддержки сотрудников, чьи дети увлекаются точными науками и показывают хорошие результаты в обучении, поддержки студентов, которые выбирают целевое обучение от ПАО «ОДК-Сатурн».

Одним из стимулирующих факторов является единовременная денежная выплата родителям, чьи дети дополнительно изучают технические дисциплины. Если при

подготовке к ЕГЭ ребенок посещает в РГАТУ курсы по математике, физике, русскому языку и информатике, то после успешного обучения на курсах и поступления в вуз его родителям – сотрудникам предприятия будет выплачена компенсация расходов. Размер компенсации зависит от специальности, на которую поступил абитуриент. Если ребенок занимается техническим творчеством в учреждении дополнительного образования и побеждает в различных конкурсах, отлично сдает экзамены в школе по математике и физике, то его родители также могут рассчитывать на денежное вознаграждение.

Собравшимся была представлена образовательная программа «Крылья Ростеха», которая реализуется предприятием совместно с рыбинским университетом уже три года.

Образовательная программа «Крылья Ростеха» стартовала в 2020 году с целью подготовки многопрофильных инженерно-технических специалистов для предприятий авиастроения с учетом требований будущих работодателей. Ее индустриальными партнерами выступили ОДК, ОАК, «Вертолеты России», КРЭТ и «Технодинамика». На сегодняшний день в образовательном проекте участвуют 15 профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Рыбинска, Казани, Самары, Уфы, Перми, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Ульяновска, Комсомольска-на-Амуре, Нижнего Новгорода и Омска. Ключевым методологическим партнером выступает Московский авиационный институт (МАИ).

Обучение по программе частично оплачивается предприятиями авиационного комплекса Госкорпорации, также для студентов действует система мотивационных выплат.

Высокие требования предъявляются и к самим абитуриентам. В 2024 году для поступления в вузы по программе Ростеха абитуриентам необходимо иметь не менее 245 баллов ЕГЭ в Москве, 225 – в Санкт-Петербурге, 220 – Самаре, Рыбинске, Уфе, Перми, Казани, Омске, 200 баллов в Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Нижнем Новгороде и 195 – в Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре. Средний балл аттестата должен быть не ниже 4, уровень английского языка – не ниже A2. До поступления абитуриенты пишут онлайн мотивационный опрос и, в случае победы в корпоративных профориентационных мероприятиях, имеют дополнительное преимущество при поступлении. Им обладают и дети работников предприятий авиационного комплекса Госкорпорации – ставка сознательно делается на преемственность и поддержку трудовых династий.