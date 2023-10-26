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Подделки изъяты из обращения

26.10.2023, 12:12, Детали
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По данным регионального отделения Банка России в 3 квартале в банковской системе Ярославской области была выявлена 21 поддельная банкнота Банка России – на одну меньше, чем за предыдущие три месяца.

Среди них – 17 фальшивых пятитысячных, две тысячерублевые и одна сторублевая банкнота.

Поддельные банкноты выявляют при расчётах в торгово-сервисной сети, в коммерческих банках при операциях с наличными деньгами, а также в отделениях Банка России при пересчете и проверке денег.

– В нашем распоряжении есть специальные машины, которые сортируют и отбраковывают изношенные деньги, потерявшие свою платежеспособность, а также банкноты испорченные и подозрительные. Над выявлением подделок работают высококлассные эксперты. Но проверить банкноту на подлинность может и любой ярославец, например, с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». Проверять подлинность банкноты следует по нескольким признакам – на просвет, на ощупь и при наклоне, – рассказала эксперт по наличным деньгам ярославского отделения Банка России Ольга Соколова.




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