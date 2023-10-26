При поддержке Сбера реализован новый проект на курорте «Ярославское взморье»

На территории курорта «Ярославское взморье» под Рыбинском введен в эксплуатацию новый четырехзвездочный отель «Коприно-Плаза».

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, генеральный директор компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка Вадим Лушин.

Новый отель «Коприно Плаза» на 127 номеров расположен на территории «Бухта Коприно» на берегу реки Треновка. Объект построен с использованием программы льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кредитную поддержку в размере 750 млн рублей оказал Сбербанк, средства инвестора (компания «Васта Дискавери») составили 132,6 млн рублей.

– Проект имеет очень большое значение для развития внутреннего туризма, – отметил Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением Сбербанка. – Совместные усилия руководства региона, инвесторов и банка позволяют решать эту задачу максимально эффективно. Мы рады, что при участии банка удалось реализовать интересный проект и будем активно поддерживать новые идеи, направленные на развитие туристического потенциала нашего региона. Приглашаем инвесторов к активному диалогу.

Проект «Ярославское взморье» предусматривает комплексное развитие территории площадью более 100 кв. км в Рыбинском районе. В основе проекта – создание принципиально нового формата жизни современного человека, гармоничного соседства природы и самых современных технологий. Все это направлено на развитие российского туристического рынка.

Активное развитие курорта идет с учетом растущего спроса. В 2022 году объемы размещения территории составили около 100 тысяч туристов. Руководство «Ярославского взморья» отмечает, что возможности нового отеля «Коприно Плаза» увеличат турпоток на курорт уже в 2023 году.

– Развитие туристической и гостевой инфраструктуры – одна из задач, поставленных президентом России, – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Действуют эффективные инструменты поддержки. Реализация проекта будет способствовать экономическому и социальному росту территории. В том числе – увеличению отчислений в бюджет региона, созданию новых рабочих мест для жителей Рыбинского района и новых возможностей для малого бизнеса.

В новой гостинице смогут разместиться до 250 человек одновременно. Всего на курорте сегодня заняты более 200 человек.

– Открывшийся сегодня отель «Коприно Плаза» возведен в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», – рассказал Сергей Бачин, генеральный директор компании «Васта Дискавери». – Это уже не первый объект, который мы реализуем совместно со Сбербанком, уверены, что впереди нас ждут и другие проекты в рамках нашего успешного сотрудничества. Благодарим и правительство Ярославской области за внимание и поддержку в реализации задач развития внутреннего туризма в России и в ярославском регионе. «Васта Дискавери» реализует проекты в разных регионах страны, в том числе в ЦФО. Наши курорты «Ярославское взморье» в Ярославской области и Завидово в Тверской области – крупнейшие туристические объекты в Центральном федеральном округе России, мы рады, что туристы все больше едут в эти красивейшие места нашей страны. Сейчас «Ярославское взморье» принимает около 100 тысяч посетителей в год. Новые возможности размещения серьезно увеличат турпоток на курорт.

Отметим, Ярославская область на сегодняшний день — один из самых популярных туристических регионов России, входит в число лидеров по темпам роста показателей туристской отрасли. Сочетание комфортного отдыха с развитой инфраструктурой создают новые возможности для гостей региона.