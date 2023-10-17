Дорожает, но не все

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в сентябре 2023 года сводный индекс потребительских цен по отношению к августу составил 100,4 процента.

В том числе: на продовольственные товары – 100,9, непродовольственные – 100,7, платные услуги населению – 99,5 процента.

Утверждается, что по отношению к декабрю 2022 года индекс (рост) потребительских цен составил 104 процента, в том числе на продовольственные товары – 102,8, непродовольственные – 102,7, платные услуги населению – 106,8 процента.

Тем не менее, стоимость минимального набора продуктов питания за месяц подешевела на 1,24 процента и составила 5180 рублей (в августе – 5245 рублей).

Больше всего выросли цены на яйца – 10,8%, масло подсолнечное – 8,9% и курицу – 5,2%.

Наиболее заметно подешевели сезонные продукты: картофель (-25,5%), морковь (-16,6%), горох и фасоль (-12,6%) и лук репчатый (-12,4%).

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

