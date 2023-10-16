ОДК-Сатурн «открыл двери» для 900 человек в ходе всероссийской Недели без турникетов

На рыбинском предприятии ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) прошел День открытых дверей в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Экскурсии по инновационному производству совершили 900 моторостроителей и членов их семей.

Посетители познакомились с уникальным производством точного литья, современными технологиями металлообработки, испытаниями перспективных авиационных двигателей. Цель мероприятия – профориентация и развитие корпоративной культуры.

– Акция «Неделя без турникетов» проходит по всей стране. Проводит ее Ростех совместно с «Союзом машиностроителей России» для того, чтобы все желающие, прежде всего школьники, смогли познакомиться с предприятиями, на которых создается мощь нашей Родины. «ОДК-Сатурн» не остается в стороне. Ежегодно, два раза в год, мы проводим Дни открытых дверей, приглашая наших работников, членов их семей, ветеранов предприятия, школьников, студентов профильных колледжей и вузов. На экскурсиях в цехах они видят, что из себя представляет крупное машиностроительное производство с высоким уровнем развития технологий, – сказал начальник управления социальных программ ОДК-Сатурн Александр Соколов.

В литейном цехе взрослые и дети погрузились в атмосферу технологий 21 века, узнали как автоматизация и роботы приходят на помощь в изготовлении лопаток газотурбинного двигателя – самых технологически сложных деталей в машиностроении. В механосборочном производстве увидели механическую обработку деталей, металлорежущие станки и инструменты. На испытательной станции шла речь о том, как двигатели подтверждают характеристики и получают допуск к эксплуатации перед отправкой заказчику.

Еще одним увлекательным объектом для посещения стал музей (выставочный зал) с историческими образцами продукции предприятия.

– Работаю в ОДК-Сатурн более 18 лет. На День открытых дверей пришла впервые, с супругом и дочерью. Сегодня мой цех входит в экскурсионную программу мероприятия. Дочь Полина очень хотела побывать на моем рабочем месте, посмотреть предприятие, и я очень рада, что ее желание исполнилось, – сказала инженер-технолог 1-й категории механосборочного цеха ОДК-Сатурн Наталия Сорокина.

– В этом году исполнилось 40 лет, как я работаю на предприятии. На День открытых дверей я пришла с дочкой и внучкой, во второй раз. Идея мероприятия хорошая, впечатления яркие. Надо больше показывать производство молодым, особенно школьникам, студентам, – это наше будущее, – поделилась ведущий инженер планово-диспетчерского отдела опытного завода Надежда Першина.

День открытых дверей в ОДК-Сатурн проходит с 2015 года. В 2023 году это уже вторая акция: первая прошла в апреле, тогда о работе ОДК-Сатурн узнали еще порядка 900 человек.