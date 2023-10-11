Меланома кожи: опасное возрастающее заболевание

Меланома кожи представляет собой злокачественную опухоль, происходящую от меланоцитов, клеток, отвечающих за создание пигмента меланина. Эта опухоль способна появиться в любой части организма, где находятся меланоциты, но чаще всего она развивается на коже. Несмотря на то, что меланома составляет лишь около 1% всех случаев рака кожи, она является наиболее опасной формой этого заболевания, часто приводящей к летальному исходу. Мы рассмотрим причины развития меланомы, факторы риска, методы диагностики и лечения этого угрожающего состояния.

Причины развития меланомы

Причины развития меланомы кожи могут быть разнообразными, подробно смотрите на https://melanomaunit.moscow/onkologiya/melanoma/ , но ключевым фактором является воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей от солнца или солярия на кожу. УФ-лучи могут повреждать ДНК меланоцитов, что может привести к их не контролируемому размножению и образованию опухоли. Основные факторы риска включают:

Солнечное излучение. Продолжительное воздействие ультрафиолетовых лучей солнца на кожу повышает вероятность возникновения меланомы.

Генетика. Также существенную роль играет генетическая предрасположенность. Если у вашей семьи были случаи меланомы, ваш риск может быть выше.

Светлый тип кожи. Люди с светлой кожей, сгорающие на солнце легко и с трудом загорающие, также имеют повышенный риск.

Сильные ожоги солнцем. Получение ожогов солнцем в детстве или в молодости может увеличить вероятность развития меланомы в будущем.

Число родинок. Повышенный риск также связан с обилием родинок на коже.

Факторы риска

Помимо основных причин, существует несколько дополнительных факторов риска:

Вероятность возникновения меланомы растет с возрастом, однако она может проявиться у индивидуумов независимо от их возраста. У мужчин меланома чаще развивается на более поздних стадиях и более смертоносна.

Ослабленная иммунная система, например, после пересадки органов, может увеличить риск.

Диагностика и симптомы

Раннее обнаружение меланомы играет ключевую роль в обеспечении успешного лечения. Необходимо учитывать основные признаки, которые следует замечать, включая:

Изменение родинок. Аномалии в форме, окраске, размере или структуре существующих родинок представляют собой признаки, на которые следует обращать внимание.

Появление новых родинок. Особенно если они быстро растут или кровоточат.

Зуд, болезненность или ощущение жжения. Эти симптомы могут быть признаками проблемы.

Неправильная пигментация. Родинки, которые имеют неоднородный цвет или различные оттенки.

Если вы заметили аналогичные изменения на вашей коже, не медлите и обратитесь к врачу немедленно. Для установления диагноза, специалист может выполнить биопсию, при которой образец ткани будет отправлен на лабораторный анализ. Результаты этой процедуры позволят точно определить, является ли данное образование злокачественным.